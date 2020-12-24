В РАН назвали источник второй волны коронавируса в РФ

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Вторая волна COVID-19 в Российской Федерации началась из-за вируса, который уже давно ходит по стране. Об этом корреспондентам информационного агентства РИА Новости рассказал Георгий Базыкин, профессор Сколтеха, завсектором молекулярной эволюции ИППИ РАН."Инфицирование сегодня происходит в основном из-за вируса, который уже давно распространяется по стране. То есть, дополнительные завозы не сыграли особой роли, так как у нас уже давно есть своя эпидемия, которой вполне хватает, чтобы обеспечивать приток новых заражений. В марте большая часть новых случаев COVID-19 была от приезжих, но сейчас совсем другая картина", — сказал Базыкин.Ранее Георгий Базыкин заявил, что чем шире распространяется коронавирус среди населения, тем выше вероятность возникновения новых опасных мутаций патогена. Для того, чтобы эффективно препятствовать этому процессу, нужен скорейший запуск широкомасштабной кампании по вакцинации населения. При этом, существующие вакцины должны сохранять эффективность несмотря на появление новых штаммов SARS-CoV-2.Согласно актуальным данным, в РФ коронавирусом заразился уже каждый пятидесятый человек, а в мире инфекция поразила уже каждого сотого. За последние сутки в России зафиксировали 27250 новых случаев COVID-19. Общее число заражений в стране приближается к трем миллионам.