Вакцинация остановит мутации коронавируса

Весь мир испугали изменения в геноме коронавируса, которые сделали его более заразным. Для того, чтобы это предотвратить, людям нужно поскорее делать прививки.В ЮАР и Великобритании выявили мутировавший коронавирус, являющийся на 70% более заразным. Из-за этих его особенностей он поражает гораздо большее количество людей, что приводит к новым рекордам суточной заболеваемости. Нельзя исключить, что несмотря на закрытие границ с Великобританией, вирус уже начал распространяться по другим странам мира, что будет способствовать дальнейшему подъему так называемой второй волны. А для того, чтобы предотвратить мутации, человечеству нужна вакцинация.Если всё большее количество людей передают болезнь друг от друга, она будет мутировать. Когда же в организме людей появятся иммунные антитела и защитные Т-клетки, нацеленные на вирусы, то пандемия затухнет, и мутации будут приостановлены. Такое мнение высказал известный российский учёный, сотрудник ИППИ РАН, профессор Георгий Базыкин в интервью "РИА Новости". Он также полагает, что уже имеющиеся вакцины сохранят свою эффективность и против мутировавшей версии коронавируса.Однако если эти мутации идут по сценарию гриппа, то созданные вакцины могут и не помочь. Каждый год ученые вынуждены разрабатывать всё новые вакцины от гриппа, поскольку этот вирус беспрестанно подвергается мутациям. И очень сложно угадать, какая именно из мутировавших версий будет господствовать в следующем сезоне простуд. Иногда учёные не ошибаются, и эффективность вакцин достигает 70%, а иногда не угадывают, и тогда прививки от гриппа защищают не более 30% тех, кто их получил.