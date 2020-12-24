5 напитков для борьбы с отеками тела

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Когда в теле задерживается жидкость, странно призывать на помощь напитки. Но некоторые из них реально способны решить эту проблему в короткий срок.Чай из одуванчика. Исследования показали, что одуванчик обладает мочегонным действием, то есть ускоряет отток мочи. Он также богат калием, снижающим уровень натрия в организме. Добавьте одну чайную ложку сушеного одуванчика в чашку горячей воды. Заварите примерно на 10 минут. Процедите и пейте этот навар трижды в день. Впрочем, чай из одуванчика может мешать работе некоторых лекарств, так что проконсультируйтесь с врачом, прежде чем пробовать это домашнее средство.Чай из петрушки. Этот овощ тоже является природным мочегонным средством, поэтому он помогает уменьшить задержку жидкости и вздутие живота. Чтобы приготовить чай, добавьте две чайные ложки сушеных листьев петрушки в стакан кипятка. Дайте настояться 10 минут. Процедите и пейте до трех раз в день.Лимонный сок. Употребление лимонного сока поможет чаще опорожнять мочевой пузырь. Лимон также является сильным детоксикатором, который помогает вывести токсины из организма. Смешайте две столовые ложки лимонного сока в стакане теплой воды. Также можно добавить в него мед. Пейте один раз в день в течение нескольких дней или до улучшения состояния.Семена фенхеля. Исследования показали, что семена фенхеля действуют как мочегонное средство и помогают вывести из организма избыток натрия и воды. Это, в свою очередь, избавляет от отеков. Семена также предотвращают скопления токсинов в организме, способствуют пищеварению, устраняют газы и стимулируют потоотделение. Залейте одну чайную ложку семян фенхеля стаканом горячей воды. Процедите и пейте три раза в день, пока не заметите улучшений.Клюквенный сок. Еще одно популярное домашнее средство от задержки жидкости. Клюквенный сок не только является натуральным мочегонным средством, еще он богат минералами, такими как магний, калий и кальций, которые помогают поддерживать правильный баланс жидкости. Выпивайте стакан несладкого клюквенного сока ежедневно.