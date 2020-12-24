Ученые доказали, что генетика не является причиной детского ожирения
Немецкие ученые из Технического университета Мюнхена провели эксперимент, в котором приняли участие более 1400 людей в возрасте от 6 до 19 лет с избыточным весом. Испытуемые проходили четырех или шестинедельную программу, состоящей из физической нагрузки, питания по калориям и поведенческой терапии.
Также специалисты изучили гены почти 1200 участников. Они выяснили, что у некоторых людей действительно есть редкая форма ожирения, вызванная дефектами одного гена. Однако у большинства испытуемых ни один ген не может служить причиной лишнего веса. Их ожирение вызвано сложным взаимодействием между генетикой и нездоровым образом жизни.
Ученые выявили 97 локусов на хромосомах человека, связанных с ожирением. И в дальнейшем они сократили их число до 56. Экспертов удивило, что три из пяти значимых вариантов генов были связаны с большей потерей веса при вмешательстве в исследование. То есть люди, склонные к ожирению, теряли больше веса, чем ожидалось при изменении своего образа жизни.
Специалисты планируют продолжить исследование, чтобы определить, как другие гены, не связанные с ожирением, влияют на потерю веса.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://planet-today.ru - Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий