Сладкие напитки связаны с риском развития дряхлости у пожилых людей

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Новое исследование показало, что сладкие напитки, которые и раньше не считались частью здоровой диеты, особенно опасны для пожилых людей. Их связали с увеличением риска развития дряхлости.Старческая астенияСтарческой астенией или дряхлостью в гериатрии называют прогрессирующее ухудшение здоровья, которое ведет к увеличению риска падений, инвалидности и смерти. Этот синдром включает ухудшения разных функций организма, непреднамеренную потерю веса, потерю мышечной силы, снижение плотности костей. Причиной дряхлости часто становится сочетание нескольких хронических болезней.Врачи считают важным вопрос профилактики дряхлости, поскольку в мире постоянно увеличивается количество пожилых и старых людей. Важно, чтобы люди не только жили долго, но и сохраняли оптимальное состояние здоровья.Дряхлость и сладкие напиткиВ новом исследовании приняли участие почти 72 тысячи женщин. С 1992 по 2014 год они регулярно заполняли анкеты, подробно описывающие их диету.Ученые делали вывод о появлении старческой астении у участниц, если их состояние соответствовало трем из следующих критериев: слабость, снижение мышечной силы, низкая способность тканей усваивать кислород, наличие пяти или более хронических болезней, потеря не менее 5% массы тела за пять лет. За период наблюдения дряхлость развилась у 11500 женщин.У женщин в возрасте старше 60 лет, которые выпивали не менее двух порций напитков с сахаром, в день риск развития дряхлости был на 32% выше, чем у тех, кто совсем не пил их. Напитки с искусственными подсластителями тоже оказались опасными: две порции в день увеличивали этот риска на 28%.Ученые указывают, что новые данные нужно уточнить в исследованиях с разными популяциями: например, с участием мужчин. Однако независимо от этого они считают, что людям следует избегать напитков с сахаром, а напитки с искусственными подсластителями употреблять у умеренных количествах.