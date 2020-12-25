Сладкие напитки связаны с риском развития дряхлости у пожилых людей
Старческая астения
Старческой астенией или дряхлостью в гериатрии называют прогрессирующее ухудшение здоровья, которое ведет к увеличению риска падений, инвалидности и смерти. Этот синдром включает ухудшения разных функций организма, непреднамеренную потерю веса, потерю мышечной силы, снижение плотности костей. Причиной дряхлости часто становится сочетание нескольких хронических болезней.
Врачи считают важным вопрос профилактики дряхлости, поскольку в мире постоянно увеличивается количество пожилых и старых людей. Важно, чтобы люди не только жили долго, но и сохраняли оптимальное состояние здоровья.
Дряхлость и сладкие напитки
В новом исследовании приняли участие почти 72 тысячи женщин. С 1992 по 2014 год они регулярно заполняли анкеты, подробно описывающие их диету.
Ученые делали вывод о появлении старческой астении у участниц, если их состояние соответствовало трем из следующих критериев: слабость, снижение мышечной силы, низкая способность тканей усваивать кислород, наличие пяти или более хронических болезней, потеря не менее 5% массы тела за пять лет. За период наблюдения дряхлость развилась у 11500 женщин.
У женщин в возрасте старше 60 лет, которые выпивали не менее двух порций напитков с сахаром, в день риск развития дряхлости был на 32% выше, чем у тех, кто совсем не пил их. Напитки с искусственными подсластителями тоже оказались опасными: две порции в день увеличивали этот риска на 28%.
Ученые указывают, что новые данные нужно уточнить в исследованиях с разными популяциями: например, с участием мужчин. Однако независимо от этого они считают, что людям следует избегать напитков с сахаром, а напитки с искусственными подсластителями употреблять у умеренных количествах.
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