Врачи предупреждают об опасных колебаниях сахара в крови из-за алкоголя

В преддверии новогодних застолий врачи предупреждают, что некоторые алкогольные напитки могут вызывать опасные колебания уровня сахара в крови и способствовать развитию гипогликемии после периода его повышения. Для диабетиков подобные колебания сахара особенно рискованны.Врач Сара Джарвис (Великобритания) предупреждает, что употребление алкоголя может вызывать неблагоприятный эффект качелей, когда уровень сахара в крови сначала возрастает, а затем сразу резко снижается, вплоть до очень опасных показателей. Специалист пояснила, что алкоголь препятствует превращению белков в глюкозу в печени, вследствие чего содержание сахара в крови начинает падать. Таким образом человек может пострадать от гипогликемии.Данная особенность алкоголя может сделать его чрезмерное употребление алкоголя опасным практически для любого, но в особенности тех, кто страдает диабетом, подчеркивает Джарвис.«Если вы выпиваете несколько порций спиртного, можете ожидать повышения уровня сахара в крови с последующим устойчивым падением через несколько часов. Зачастую такое снижение происходит во время сна», - рассказала специалист изданию Express.Также, добавила Джарвис, алкоголь способен снижать эффективность гипогликемических препаратов, а это означает, что людям с диабетом нужно проявлять особую осторожность при его употреблении.Медик констатирует, что риск опасных колебаний уровня сахара в крови возрастает из-за потребления алкоголя с высоким содержанием углеводов: например, лагера, вина, хереса, ликеров. Эксперт предупреждает, что колебания сахара от высоких к крайне низким создают предпосылки к возникновению сердечной аритмии, инфаркта миокарда, повреждений головного мозга.Доктор Джарвис назвала симптомы опасного снижения уровня сахара в крови:нерегулярное или учащенное сердцебиениеусталостьбледная кожапотеря равновесиясильная тревогапотливостьраздражительностьпокалывание или онемение губ, языка, щек.Врач отметила, что люди с диабетом, употреблявшие алкоголь, могут не замечать предупреждающих признаков низкого уровня сахара в крови. Их близким следует проявлять бдительность.