Врачи связали потребление мяса и симптомы астмы

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В мясе содержатся соединения, повышающие риск развития респираторных проблем у детей, установили ученые. Речь идет о конечных продуктах гликирования. Выводы были сделаны после анализа состояния 4388 детей 2-17 лет. Ученые исследовали рацион детей (частота потребления мяса) и наличие симптомов астмы.Оказалось, частое потребление мяса было связано с наличием характерных для астмы хрипов, включая хрипы, мешающие ребенку спать и тренироваться. Также повышался риск наличия проблем, требующих приема лекарств.Об опасности красного мяса медики предупреждают не в первый раз. Так, Университет Южной Австралии и Национальный университет Кенсан рассказали, как активное потребление красного мяса (говядина, свинина, баранина), обжаренного на высокой температуре (открытый огонь или сковорода), может привести к проблемам со здоровьем.Во время термической обработки образуются конечные продукты гликирования (КПГ). Если КПГ накапливаются в организме, начинаются пагубные изменения на клеточном уровне, возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2-го типа. То, что определенный рацион способен повысить уровень КПГ в теле, доказал эксперимент с участием 15 здоровых мужчин и 36 здоровых женщин в возрасте от 20 до 50 лет. Их разделили на две группы в зависимости от рациона. Люди сидели на диета в течение 4 недель, а потом происходила смена.Был рацион с высоким уровнем потребления обработанных зерновых и красного мяса, которое преимущественно жарили или готовили на открытом огне, и рацион, богатый цельнозерновыми и молочными продуктами, орехами, бобовыми, а также белым мясом (курица, индейка), которое готовили на пару, варили, тушили, припускали. Оказалось, всего за несколько недель употребления жареного мяса уровень КПГ в организме значительно повышался.