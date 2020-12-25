Сонливость назвали домашним симптомом коронавируса

Большинство пациентов с COVID-19 переносят его на ногах или дома, часто даже не зная об этом. Но одним из скрытых проявлений протекающей инфекции может быть возросшая сонливость.

Одна из психоневрологических больниц города Нижневартовска провела исследование с участием 170 пациентов, проходящих амбулаторное лечение от коронавирусной инфекции. Авторов исследования интересовало, существуют ли какие-то общие симптомы, свидетельствующие о наличии вируса. В первую очередь, речь шла о признаках, которые неизвестны широкой общественности. Мы уже знаем, что коронавирус вызывает потерю обоняния и вкуса, кашель, лихорадку, усталость и проблемы с дыханием. Но имеются ли другие, не столь популярные признаки?

Три четверти пациентов с коронавирусом, получавших домашнее лечение, пожаловались на повышенную сонливость. И хотя это один из характерных признаков высокой утомляемости, ранее сонливость отдельно не выделялась в качестве симптома коронавируса. Так что если какой-то из ваших близких вдруг стал чаще спать днём, чего раньше не наблюдалось, то нельзя исключить, что он переносит коронавирус в скрытой форме. А значит, не лишним будет провести тест и ограничить его общение с другими родственниками.

Также более чем у 70% участников исследования во время болезни выросли тревожные настроения. Они беспокоились за собственное здоровье, состояние родных и близких. Причём стресс намного увеличивался, если их посещали медики, полностью одетые в защитный костюм - это неприятное напоминание об опасной болезни.
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https://www.medikforum.ru - Добавил mamasha в категорию Инфекционные болезни

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