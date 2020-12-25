Сонливость назвали домашним симптомом коронавируса

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Большинство пациентов с COVID-19 переносят его на ногах или дома, часто даже не зная об этом. Но одним из скрытых проявлений протекающей инфекции может быть возросшая сонливость.Одна из психоневрологических больниц города Нижневартовска провела исследование с участием 170 пациентов, проходящих амбулаторное лечение от коронавирусной инфекции. Авторов исследования интересовало, существуют ли какие-то общие симптомы, свидетельствующие о наличии вируса. В первую очередь, речь шла о признаках, которые неизвестны широкой общественности. Мы уже знаем, что коронавирус вызывает потерю обоняния и вкуса, кашель, лихорадку, усталость и проблемы с дыханием. Но имеются ли другие, не столь популярные признаки?Три четверти пациентов с коронавирусом, получавших домашнее лечение, пожаловались на повышенную сонливость. И хотя это один из характерных признаков высокой утомляемости, ранее сонливость отдельно не выделялась в качестве симптома коронавируса. Так что если какой-то из ваших близких вдруг стал чаще спать днём, чего раньше не наблюдалось, то нельзя исключить, что он переносит коронавирус в скрытой форме. А значит, не лишним будет провести тест и ограничить его общение с другими родственниками.Также более чем у 70% участников исследования во время болезни выросли тревожные настроения. Они беспокоились за собственное здоровье, состояние родных и близких. Причём стресс намного увеличивался, если их посещали медики, полностью одетые в защитный костюм - это неприятное напоминание об опасной болезни.