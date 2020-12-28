Сила трав: 9 растений, чья польза доказана наукой

Лавандовое масло или ромашковый чай? А может быть, куркума и перец? Расскажем, в чем их польза и вред!Специалисты решили выяснить, на чем основываются утверждения о пользе самых популярных лекарственных растений. Они собрали лучшие цветы, деревья и травы, чья польза доказана наукой и выставили каждому оценки пользы и безопасности.Вот, как выглядит топ-9!1. ГинкгоБезопасность: 3 / 5Научные подтверждения: 3,5 / 5Гинкго — не только «живое ископаемое», это одно из самых старых лекарственных растений.Больше всего оно известно благодаря способности улучшать работу мозга у людей в начале деменции . Гинкго также замедляет спад когнитивных способностей при болезни Альцгеймера, а недавние исследования показывают возможную эффективность в терапии диабета и восстановлении повреждения костей.Когда гинкго полезно:слабоумиеБолезнь Альцгеймераздоровье глазавоспалениедиабетзаживление костейтревожностьдепрессияВажно знать:Долгосрочное применение может несколько повышать риски развития рака щитовидной железы и печени (исследование проводилось на крысах).Возможно, потребуется контроль ферментов печени, так как гинкго тяжело ею воспринимается.Гинкго может взаимодействовать с разжижителями крови.Семена гинкго ядовиты при проглатывании.Побочные эффекты могут включать головную боль, расстройство желудка, головокружение и аллергическую реакцию.Гинкго часто взаимодействует с лекарствами, поэтому перед началом употребления необходима консультация врача.2. КуркумаБезопасность: при употреблении растения 5 / 5; при употреблении пищевой добавки 4 / 5Научные подтверждения: 3 / 5Куркуму трудно пропустить на полке со специями, но ее польза не только в улучшении вкуса блюд.Ученые полагают, что куркума, богатая антиоксидантами, обладает противоопухолевыми свойствами и может предотвратить мутации ДНК. Она также снижает уровень воспаления, что полезно при артрите.Когда куркума полезна:боль, вызванная воспалительными заболеваниями (такими, как артрит)профилактика ракаостановка мутации ДНКнекоторые дерматологические заболеванияВажно знать:При использовании в виде пищевой добавки очень вероятна передозировка с непредсказуемыми последствиями. Более безопасно использовать куркуму в чае или как специю.Длительное применение может вызвать проблемы с желудком.Куркума обладает низкой биодоступностью, поэтому лучше использовать ее вместе с перцем.3. Масло примулы вечернейБезопасность: при местном применении 4,5 / 5; при употреблении внутрь 3 / 5Научные подтверждения: 3 / 5Мы привыкли слышать о масле примулы вечерней как о «женском» средстве, облегчающем симптомы ПМС.Но оно также обладает противовоспалительными свойствами и может помогать при атопическом дерматите, диабетической невропатии, боли в груди и экземе.Последние исследования указывают на пользу масла людям с рассеянным склерозом и способность повышать чувствительность клеток к инсулину.Когда масло примулы вечерней полезно:ПМСдерматологические проблемы, включая экземуболь в грудименопаузавоспалениедиабетическая невропатиярассеянный склерозсиндром поликистозных яичниковповышенное артериальное давлениеВажно знать:Масло примулы вечерней взаимодействует с некоторыми препаратами для свертывания крови.Неизвестна безопасность приема во время беременности.Может нарушать всасывание лекарств для лечения ВИЧ.Взаимодействует с препаратами лития.Длительное использование может быть небезопасным.4. Семя льнаСемя льнаБезопасность: 4,5 / 5Научные подтверждения: 3,5 / 5Семя льна и масло, получаемое из них — прекрасные источники антиоксидантов, имеющие также противовоспалительные свойства.Исследования на людях пока впереди, но уже есть основания полагать, что льняное семя может помочь предотвратить рак толстой кишки.Оно не только может понизить кровяное давление, но и помочь в лечении ожирения.Самый лучший путь получить все преимущества льна — добавить его в рацион в виде семечек или масла.Когда семена льна полезны:ожирениенарушения артериального давленияпрофилактика рака толстой кишкивоспалениеприливы жара при менопаузеВажно знать:Льняное семя может влиять на выработку эстрогена у женщин, особенно беременных, или перенесших рак.Сырые или незрелые семена льна могут быть токсичными.5. Масло чайного дереваБезопасность: 4 / 5Научные подтверждения: 3 / 5Масло чайного дерева давно известно из-за своих антимикробных свойств, его применяют для лечения ран и местных инфекций.Недавнее исследование показало, что это средство также способно замедлить рост бактерий, вызывающих акне.Но стоит быть осторожнее, и не использовать масло чайного дерева в высокой концентрации. Лучше смешать его с базовым маслом, кремом или шампунем.Когда масло чайного дерева полезно:угревая сыпьгрибковое поражение стопы («нога спортсмена»)порезы и ссадиныперхотьукусы насекомыхВажно знать:Масло чайного дерева ядовито при приеме внутрь.На коже может появиться аллергическая сыпьМожет повлиять на гормональный баланс.Не рекомендуется длительное использование.6. ЭхинацеяБезопасность: 4,5 / 5Научные подтверждения: 3,5 / 5Цветы эхинацеи испокон веков использовались для лечения в виде чаев, соков и экстрактов. Сегодня их можно принимать в виде порошков или пищевых добавок.Больше всего эхинацея известна своими талантами в борьбе с простудой, но необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, как именно она усиливает иммунитет.Когда эхинацея полезна:простудыослабление иммунитетабронхитинфекции верхних дыхательных путейВажно знать:Эхинацея может быть нехорошо подействовать на ЖКТ и вызвать расстройство желудка.Возможны аллергические реакции.7. Экстракт виноградных косточекБезопасность: 4,5 / 5Научные подтверждения: 3,5 / 5Экстракт виноградных косточек применяется как в жидком виде, так и в форме капсул, он зарекомендовал себя отличным антиоксидантным средством.Исследования подтверждают, что регулярное потребление экстракта виноградных косточек оказывает противоопухолевое действие и, по-видимому, останавливает рост раковых клеток.Когда экстракт виноградных косточек полезен:ракпри высоком уровне «плохого» холестерина (ЛПНП)нарушения циркуляции в венах ноготекиповышенное артериальное давлениеВажно знать:Используйте с осторожностью, если принимаете препараты, разжижающие кровь, лекарства от гипертонии или планируете хирургическую операцию.Может снижать абсорбцию железа.8. ЛавандаБезопасность: 4 / 5Доказательства: 3,5 / 5Эфирное масло лаванды — первая линия обороны в борьбе со стрессом и тревогой, и не зря.Исследования доказали, что лаванда успокаивает пациентов в кресле у стоматолога (надо будет попробовать!), может влиять на настроение и повышать наши когнитивные способности. У вас проблемы со сном? Вы знаете, что делать!Недавно выяснилось, что у лаванды есть и противовоспалительные свойства.Когда лаванда полезна:тревожностьстрессповышенное артериальное давлениемигреньВажно знать:Лаванда может раздражать кожуЯдовита, если употреблять внутрь.Может нарушить гормональный баланс при использовании в высокой концентрации.9. РомашкаБезопасность: 4 / 5Доказательства: 3,5 / 5Во всем мире люди употребляют больше миллиона чашек ромашкового чая в день, и в наше тревожное время это совсем неудивительно.Исследование 2009 года показало пользу ромашки в терапии генерализованного тревожного расстройства, причем, она безопасна при длительном употреблении.Ученые также изучают потенциал ромашки в борьбе с онкологической активностью.Когда ромашка полезна:тревожностьстрессбессонницаракВажно знать:Может вызвать аллергические реакции вплоть до анафилактического шока.Ромашка может взаимодействовать с разжижителями крови.