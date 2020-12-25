Лучшие домашние средства от курения

Даже если вы выкуриваете по одной сигарете в неделю, то все равно можете страдать от никотиновой зависимости. И вот несколько проверенных домашних средств борьбы с ней.Жвачка или пластырь с никотином. Это все средства из арсенала никотинозаместительной терапии. Она может обуздать позывы к курению. Исследования показывают, что жевательная резинка, пастилки и пластыри с никотином повышают шансы на успех, если человек также участвует в программе отказа от курения.Физические нагрузки. Знаете ли вы, что спорт вызывает выброс повышающих настроение эндорфинов в кровь? Регулярные упражнения помогают справиться с чувством потерянности и тревоги, которые иногда сопровождают попытки отказаться от сигарет. Соблюдение режима физических нагрузок играет ключевую роль в избавлении от курения.Правильное питание. Довольно много бросивших курить людей ощущают горечь во рту. Чтобы решить эту проблему, лучше на время отказаться от вегетарианской диеты с низким содержанием жиров. Увеличьте потребление щелочных продуктов, таких как сухие орехи, ростки, фасоль и изюм. Сократите содержание кислоты в пище и потребление таких продуктов, как хлеб, кофе, чай, молочка и красное мясо. Кроме того, недостаток никотина может повысить аппетит, а это означает тенденцию к набору веса. Поэтому перекусывайте только низкокалорийными продуктами, такими как сырые фрукты и овощи, когда вы почувствуете голод.