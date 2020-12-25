Диетологи рассказал о вреде кофе на голодный желудок

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При язве и гастрите пить кофе категорически запрещается.Кофе — это один из самых популярных напитков человечества. А его запах по утрам может свести с ума. Но почему же нельзя пить это бодрящий напиток на голодный желудок? Диетологи объяснили, что это может нанести организму серьезный вред.Чашка горячего кофе, выпитая натощак, может раздражать стенки желудка, повышая кислотность секрета. Частые подобные эксперименты могут привести к появлению хронических заболеваний. Считается, что если в черный кофе добавить молоко, то действие его станет мягче.Людям с повышенной кислотностью особенно не рекомендуется пить кофе натощак. Не забывайте, что чашкой ароматного напитка вы можете насладиться после полноценного завтрака, включающего в себя, белки жиры и углеводы.Продолжительное употребления этого напитка натощак может привести к гастриту или даже к язве желудка, с возможной трансформацией в онкологию. При язве и гастрите пить кофе категорически запрещается.Кстати, растворимый кофе для желудка самый вредный. Вне всякой зависимости от его вида (гранулированный, порошковый или сублимированный) — этот продукт очень негативно воздействует на желудок. В молотом кофе наиболее опасной для человека составляющей выступает гуща, содержащая разные компоненты, отрицательно влияющие на организм.