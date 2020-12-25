Тринадцать продуктов, которые нельзя употреблять людям с болезнями почек

Они — не лучший выбор.Почки фильтруют кровь, удаляют отходы, помогают в балансе минералов, а также поддерживают баланс жидкости в организме. Они являются важным органом, обеспечивающим здоровую работу организма.Однако многие люди страдают от поражения почек, вызванного неконтролируемым диабетом или высоким кровяным давлением. Алкоголизм, вирус гепатита С и ВИЧ-инфекция также являются основными факторами риска поражения почек. Люди, страдающие поражением почек, должны соблюдать определённые диетические ограничения.Эксперты назвали 13 продуктов, которых следует избегать при заболеваниях почек:– газированные напитки тёмного цвета (из-за фосфора);– авокадо (из-за большого содержания калия);– консервированная еда (из-за большого количества натрия);– цельнозерновой хлеб (высокое содержание клетчатки);– коричневый рис (из-за фосфора);– бананы (много калия);– молочные продукты (высокое содержание фосфора и калия);– апельсины (калий);– обработанное мясо (натрий);– соленья и приправы (натрий);– абрикосы (калий);– картофель (калий);– помидоры (калий).