Тринадцать продуктов, которые нельзя употреблять людям с болезнями почек
Почки фильтруют кровь, удаляют отходы, помогают в балансе минералов, а также поддерживают баланс жидкости в организме. Они являются важным органом, обеспечивающим здоровую работу организма.
Однако многие люди страдают от поражения почек, вызванного неконтролируемым диабетом или высоким кровяным давлением. Алкоголизм, вирус гепатита С и ВИЧ-инфекция также являются основными факторами риска поражения почек. Люди, страдающие поражением почек, должны соблюдать определённые диетические ограничения.
Эксперты назвали 13 продуктов, которых следует избегать при заболеваниях почек:
– газированные напитки тёмного цвета (из-за фосфора);
– авокадо (из-за большого содержания калия);
– консервированная еда (из-за большого количества натрия);
– цельнозерновой хлеб (высокое содержание клетчатки);
– коричневый рис (из-за фосфора);
– бананы (много калия);
– молочные продукты (высокое содержание фосфора и калия);
– апельсины (калий);
– обработанное мясо (натрий);
– соленья и приправы (натрий);
– абрикосы (калий);
– картофель (калий);
– помидоры (калий).
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