Тринадцать продуктов, которые нельзя употреблять людям с болезнями почек

Они — не лучший выбор.

Почки фильтруют кровь, удаляют отходы, помогают в балансе минералов, а также поддерживают баланс жидкости в организме. Они являются важным органом, обеспечивающим здоровую работу организма.

Однако многие люди страдают от поражения почек, вызванного неконтролируемым диабетом или высоким кровяным давлением. Алкоголизм, вирус гепатита С и ВИЧ-инфекция также являются основными факторами риска поражения почек. Люди, страдающие поражением почек, должны соблюдать определённые диетические ограничения.

Эксперты назвали 13 продуктов, которых следует избегать при заболеваниях почек:

– газированные напитки тёмного цвета (из-за фосфора);

– авокадо (из-за большого содержания калия);

– консервированная еда (из-за большого количества натрия);

– цельнозерновой хлеб (высокое содержание клетчатки);

– коричневый рис (из-за фосфора);

– бананы (много калия);

– молочные продукты (высокое содержание фосфора и калия);

– апельсины (калий);

– обработанное мясо (натрий);

– соленья и приправы (натрий);

– абрикосы (калий);

– картофель (калий);

– помидоры (калий).
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