Сигналы о помощи: чего не хватает организму
В прошлом вы не замечали за собой пристрастия к определенному продукту, а сегодня готовы за него отдать буквально «полцарства». Это ваш организм посылает тревожные сигналы, что нуждается в определенных минералах и химических соединениях. Что делать? Восполнять дефицит! Каким образом это можно сделать? Давайте выяснять.
Когда организму не хватает минералов и веществ, он подает сигнал
Кто-то равнодушен к сладкому, но вдруг до смерти, что называется, захотелось съесть хотя бы кусочек черного шоколада... Поздравляем: вам нужно употреблять продукты с высоким содержанием магния. Потянуло на жирное, подслащенные напитки с газами? Все понятно.
В организме наблюдается нехватка такого минерала как кальций. И так дальше по списку. Если восстановить баланс, стремление съесть тот или иной пищевой продукт исчезнет.
А лучше не дожидаться, пока организм не начнет посылать сигналы SOS, а самостоятельно сбалансировать свой рацион, ориентируясь на следующие памятки.
Основные источники витаминов и микроэлементов в пище:
Минерал магний (Mg) – шоколад, орехи, фрукты.
Минерал фосфор (P) – рыба, говядина, печень, орехи.
Минерал кальций (Ca) – сыр, капуста, горчица.
Минерал сера (S)- желтки яйца, клюква, чеснок, хрен.
Минерал железо (Fe) - мясо, рыба, черешня, зелень, водоросли, какао.
Минерал цинк (Zn) – мясо, дары моря.
витамин В1 - орехи, бобовые, печень.
витамин В3 - бобовые, мясо, палтус.
А теперь рассмотрим проблему под иным углом зрения.
Дефицит каких элементов и веществ отмечается в организме, если очень тянет на:
арахис – витаминов комплекса В
бананы – калий (K) (имеется еще один вариант – вы употребляете в избытке кофе, что влечет за собой дефицит калия (K)
дыня – калия (K), кальция (Ca), фосфора (P), магния (Mg), витаминов А и С.
курага - витамина А.
маслины, оливки - солей натрия.
молоко и кисломолочные продукты – кальция (Ca), триптофана, лизина, лейцина.
мороженое – кальция (Ca).
«дары моря» - йода (I).
сельдь - здоровых жиров.
подсолнечные семечки - витаминов-антиоксидантов.
сливочное масло - витамина Д.
сыр - кальция (Ca) и фосфора (P)
хлеб - азота (в мясе, рыбе, орехах)
шоколад - магния (Mg)
Происхождение гастрономических (и не только) желаний
Неуемный аппетит в преддверии месячных говорит о дефиците цинка (Zn) (есть в красном мясе (предпочтительно в субпродуктах), «дарах моря», листовых овощах, корнеплодах).
Просто неуемный аппетит свидетельствует о дефиците кремния, триптофана и тирозина (есть в орехах, семечках, сыре, печени, ягнятине, изюме, шпинате, овощах и фруктах).
Отсутствие аппетита может сказать о дефиците марганца (Mn) и витаминов B1 и B2 (есть в грецких орехах, миндале, орехах, семечках, бобовых и стручковых, мясе, рыбе и птице).
желание курить свидетельствует о дефиците кремния и тирозина (есть в орехах, семечках, фруктах, овощах).
Желание погрызть лед расскажет о дефиците железа (Fe) (есть в мясе, рыбе, птице, морской капусте, зелени, черешне).
О чем говорят гастрономические пристрастия
Пристрастие шоколадное и сладкое. Подобную склонность отмечают обычно поклонники кофеина и лица, чей головной мозг демонстрирует необычайную потребность в глюкозе. Это относится и к прочим сластям. Если имеет место несбалансированное питание, организм отзывается на это потребностью в глюкозе как энергетическом источнике. А шоколад данную задачу «выполняет» прекрасно.
Пристрастие сырные. Любого сорта, вкуса и запаха… Специалисты считают, что поклонники сыра нуждаются в пополнении запасов кальция (Ca) и фосфора (P). А сыр – самый подходящий источник указанных микроэлементов.
Пристрастие кисло-лимонное. Таким путем организм старается облегчить процесс пищеварения.
Пристрастие копченое. «Любовь» к копченостям и прочим «вкусняшкам» отличает лиц, которые зажали себя в рамки суровой диеты. Продолжительное по времени ограничение в пищевом протоколе продуктов, содержащих жиры, провоцирует снижение показателя "здорового" холестерина в крови. А категория копченых продуктов отличается высоким содержанием насыщенных жиров.
На какие недуги указывают пищевые пристрастия
Лук, чеснок, пряности. Неуемное желание вводить в свой пищевой протокол данные продукты скажет о патологиях дыхательных органов.
Маслины и оливки. Если очень тянет на эти продукты, возможно, имеется дисфункция щитовидки.
Мороженое. На мороженое тянет лиц, страдающих сбоем обмена углеводов, в частности, диабетом.
Бананы. Тем, кто поглощает в неимоверных количествах бананы, возможно, следует проверить сердце.
Подсолнечные семечки. Если для нормальной жизнедеятельности организма необходимы витамины-антиоксиданты, человека тянет пощелкать семечки.
Симптомы дефицита минералов и практические рекомендации
Если имеются проблемы с работой сердца, вероятно, в организме наблюдается дефицит калия. Рекомендуется употреблять самые разные фрукты и овощи.
Если шелушится кожа, имеется дефицит йода. Рекомендуется употреблять «дары моря».
Если желтеет зубная эмаль, это может говорить о нехватке целого ряда минералов. Рекомендуется употреблять фасоль, рыбу и бананы.
Будьте внимательны к своему организму, прислушивайтесь к его сигналам, чтобы вовремя обратить внимание на возможный дефицит необходимых веществ и минералов. И тогда вы сможете избежать многих осложнений со здоровьем.
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