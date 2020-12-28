Сигналы о помощи: чего не хватает организму

Навязчивое стремление съесть определенный продукт может сказать о том, что организм испытывает нехватку необходимых ему минералов или витаминов. Вот памятка, которая подскажет основные источники витаминов и микроэлементов в пище, симптомы дефицита минералов и каким образом этот дефицит восполнить.В прошлом вы не замечали за собой пристрастия к определенному продукту, а сегодня готовы за него отдать буквально «полцарства». Это ваш организм посылает тревожные сигналы, что нуждается в определенных минералах и химических соединениях. Что делать? Восполнять дефицит! Каким образом это можно сделать? Давайте выяснять.Когда организму не хватает минералов и веществ, он подает сигналКто-то равнодушен к сладкому, но вдруг до смерти, что называется, захотелось съесть хотя бы кусочек черного шоколада... Поздравляем: вам нужно употреблять продукты с высоким содержанием магния. Потянуло на жирное, подслащенные напитки с газами? Все понятно.В организме наблюдается нехватка такого минерала как кальций. И так дальше по списку. Если восстановить баланс, стремление съесть тот или иной пищевой продукт исчезнет.А лучше не дожидаться, пока организм не начнет посылать сигналы SOS, а самостоятельно сбалансировать свой рацион, ориентируясь на следующие памятки.Основные источники витаминов и микроэлементов в пище:Минерал магний (Mg) – шоколад, орехи, фрукты.Минерал фосфор (P) – рыба, говядина, печень, орехи.Минерал кальций (Ca) – сыр, капуста, горчица.Минерал сера (S)- желтки яйца, клюква, чеснок, хрен.Минерал железо (Fe) - мясо, рыба, черешня, зелень, водоросли, какао.Минерал цинк (Zn) – мясо, дары моря.витамин В1 - орехи, бобовые, печень.витамин В3 - бобовые, мясо, палтус.А теперь рассмотрим проблему под иным углом зрения.Дефицит каких элементов и веществ отмечается в организме, если очень тянет на:арахис – витаминов комплекса Вбананы – калий (K) (имеется еще один вариант – вы употребляете в избытке кофе, что влечет за собой дефицит калия (K)дыня – калия (K), кальция (Ca), фосфора (P), магния (Mg), витаминов А и С.курага - витамина А.маслины, оливки - солей натрия.молоко и кисломолочные продукты – кальция (Ca), триптофана, лизина, лейцина.мороженое – кальция (Ca).«дары моря» - йода (I).сельдь - здоровых жиров.подсолнечные семечки - витаминов-антиоксидантов.сливочное масло - витамина Д.сыр - кальция (Ca) и фосфора (P)хлеб - азота (в мясе, рыбе, орехах)шоколад - магния (Mg)Происхождение гастрономических (и не только) желанийНеуемный аппетит в преддверии месячных говорит о дефиците цинка (Zn) (есть в красном мясе (предпочтительно в субпродуктах), «дарах моря», листовых овощах, корнеплодах).Просто неуемный аппетит свидетельствует о дефиците кремния, триптофана и тирозина (есть в орехах, семечках, сыре, печени, ягнятине, изюме, шпинате, овощах и фруктах).Отсутствие аппетита может сказать о дефиците марганца (Mn) и витаминов B1 и B2 (есть в грецких орехах, миндале, орехах, семечках, бобовых и стручковых, мясе, рыбе и птице).желание курить свидетельствует о дефиците кремния и тирозина (есть в орехах, семечках, фруктах, овощах).Желание погрызть лед расскажет о дефиците железа (Fe) (есть в мясе, рыбе, птице, морской капусте, зелени, черешне).О чем говорят гастрономические пристрастияПристрастие шоколадное и сладкое. Подобную склонность отмечают обычно поклонники кофеина и лица, чей головной мозг демонстрирует необычайную потребность в глюкозе. Это относится и к прочим сластям. Если имеет место несбалансированное питание, организм отзывается на это потребностью в глюкозе как энергетическом источнике. А шоколад данную задачу «выполняет» прекрасно.Пристрастие сырные. Любого сорта, вкуса и запаха… Специалисты считают, что поклонники сыра нуждаются в пополнении запасов кальция (Ca) и фосфора (P). А сыр – самый подходящий источник указанных микроэлементов.Пристрастие кисло-лимонное. Таким путем организм старается облегчить процесс пищеварения.Пристрастие копченое. «Любовь» к копченостям и прочим «вкусняшкам» отличает лиц, которые зажали себя в рамки суровой диеты. Продолжительное по времени ограничение в пищевом протоколе продуктов, содержащих жиры, провоцирует снижение показателя "здорового" холестерина в крови. А категория копченых продуктов отличается высоким содержанием насыщенных жиров.На какие недуги указывают пищевые пристрастияЛук, чеснок, пряности. Неуемное желание вводить в свой пищевой протокол данные продукты скажет о патологиях дыхательных органов.Маслины и оливки. Если очень тянет на эти продукты, возможно, имеется дисфункция щитовидки.Мороженое. На мороженое тянет лиц, страдающих сбоем обмена углеводов, в частности, диабетом.Бананы. Тем, кто поглощает в неимоверных количествах бананы, возможно, следует проверить сердце.Подсолнечные семечки. Если для нормальной жизнедеятельности организма необходимы витамины-антиоксиданты, человека тянет пощелкать семечки.Симптомы дефицита минералов и практические рекомендацииЕсли имеются проблемы с работой сердца, вероятно, в организме наблюдается дефицит калия. Рекомендуется употреблять самые разные фрукты и овощи.Если шелушится кожа, имеется дефицит йода. Рекомендуется употреблять «дары моря».Если желтеет зубная эмаль, это может говорить о нехватке целого ряда минералов. Рекомендуется употреблять фасоль, рыбу и бананы.Будьте внимательны к своему организму, прислушивайтесь к его сигналам, чтобы вовремя обратить внимание на возможный дефицит необходимых веществ и минералов. И тогда вы сможете избежать многих осложнений со здоровьем.