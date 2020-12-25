Диетолог Кораблева предупредила о вреде яблок

Неправильное употребление яблок может причинить вред организму, предупредила в интервью врач диетолог Ольга Кораблева.Специалист рассказала, что вредно лакомиться яблоками, сочетая их с кисломолочными продуктами – подобное комбинирование вызывает вздутие живота. Кроме того, их не нужно есть натощак.«Как любые кислые продукты, они могут вызвать вздутие, раздражение слизистых и обострение заболеваний ЖКТ из-за большого количества грубой клетчатки», - предупредила диетолог о вреде яблок на пустой желудок.Кораблева добавила, что яблоко, съеденное примерно за 30 минут до основного приема пищи, стимулирует выделение желудочного сока и повышает аппетит. Это вредно тем, кому нужно следить за весом, поскольку так можно незаметно съесть больше. Помимо того, заметила врач,«это противопоказано при проблемах с желудком, например гастрите и, тем более, язве желудка или кишечника».Также небезопасны разгрузочные дни на яблоках. По словам Кораблевой, их могут практиковать исключительно здоровые люди. Но даже им нельзя употреблять яблоки в большом количестве. Эти фрукты отличаются высоким содержанием разных кислот, способных стать причиной воспалительных процессов в желчном пузыре.Диетолог посоветовала съедать ежедневно не более трех некрупных плодов, стараясь избегать слишком сладких сортов. При имеющемся диабете сладкие яблоки употребляться не должны совсем, предупредила медик.