Нарколог строго запретил совмещать алкоголь с некоторыми продуктами

Совсем скоро наступит Новый год, а вместе с ним и череда праздничных застолий. Психиатр-нарколог Сергей Полятыкин дал несколько рекомендаций о том, что лучше не совмещать с алкоголем.Специалист напомнил, что газированные напитки провоцируют более быстрое всасывание спиртного в кровь, вследствие чего можно стремительно опьянеть и почувствовать себя плохо. Также, если вы решили побаловаться алкогольными напитками, то лучше всего отказаться от сладостей – это серьёзный удар по поджелудочной.Не самый лучший вариант – употреблять спиртное и соленья, маринады. Последние раздражают стенки желудка, особенно смешиваясь со спиртными напитками.Кроме того, не стоит пить кофе после принятия алкоголя – этим вы создаёте дополнительную нагрузку на сердце.