Нарколог строго запретил совмещать алкоголь с некоторыми продуктами
Специалист напомнил, что газированные напитки провоцируют более быстрое всасывание спиртного в кровь, вследствие чего можно стремительно опьянеть и почувствовать себя плохо. Также, если вы решили побаловаться алкогольными напитками, то лучше всего отказаться от сладостей – это серьёзный удар по поджелудочной.
Не самый лучший вариант – употреблять спиртное и соленья, маринады. Последние раздражают стенки желудка, особенно смешиваясь со спиртными напитками.
Кроме того, не стоит пить кофе после принятия алкоголя – этим вы создаёте дополнительную нагрузку на сердце.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://www.medikforum.ru - Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий