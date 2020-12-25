Ученые нашли способ предотвратить диабет 1 типа
Дин Тантин, профессор кафедры патологии Медицинской школы Университета Юты совместно с коллегами обнаружил, что мыши, склонные к развитию диабета 1 типа, были защищены от болезни, если у них не хватало OCA-B.
Потенциально аутореактивные цитотоксические Т-клетки, которые могут напрямую атаковать и убивать бета-клетки поджелудочной железы, оставались неактивными и не накапливались. Потенциально аутореактивные хелперные Т-клетки, которые могут задействовать другие иммунные клетки, чтобы вызвать повреждающую воспалительную реакцию, накапливались в поджелудочной железе, но оставались в «спящем» состоянии.
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