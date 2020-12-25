Ученые разобрались с функцией слипания клеток

Ученые из Университета Тохоку впервые представили экспериментальные доказательства того, что липкость клеток помогает им оставаться рассортированными во время развития. Плотность слипания клеток называется адгезией. По-видимому, она обеспечивается белком, более известным своей ролью в иммунной системе. Результаты исследования были представлены в журнале Nature Communications.

«Многие другие теоретические работы подчеркивают важность различий в межклеточной адгезии для разделения популяций клеток и поддержания границ между ними, но это еще не было продемонстрировано на эпителиальных тканях живых организмов», - рассказывает Эрина Куранага из лаборатории Университета Тохоку, глава исследования.

Куранага и ее команда провели эксперименты на куколках плодовой мушки, обнаружив, что ген Toll-1, играет важную роль в процессе адгезии. Исследования показали, что Toll-1 выполняет функцию молекулы, побуждая сходные клетки слипаться.
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