Ученые разобрались с функцией слипания клеток
«Многие другие теоретические работы подчеркивают важность различий в межклеточной адгезии для разделения популяций клеток и поддержания границ между ними, но это еще не было продемонстрировано на эпителиальных тканях живых организмов», - рассказывает Эрина Куранага из лаборатории Университета Тохоку, глава исследования.
Куранага и ее команда провели эксперименты на куколках плодовой мушки, обнаружив, что ген Toll-1, играет важную роль в процессе адгезии. Исследования показали, что Toll-1 выполняет функцию молекулы, побуждая сходные клетки слипаться.
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