Морепродукты оказались не такими уж полезными

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Было проведено исследование, которое показало: мидии, устрицы и гребешки имеют самый высокий уровень загрязнения микропластиком среди морепродуктов. Анализ наличия микроскопических частиц пластика в морепродуктах провели Медицинская школа Халл Йорк и Университет Халла (использовались научные работы за 2014-2020 годы).Такие частицы попадают в воду и в итоге в морепродукты из-за неправильного обращения с отходами. Содержание микропластика составляло 0-10,5 частицы микропластика на грамм (МП/г) для моллюсков, 0,1-8,6 МП/ г - у ракообразных, 0-2,9 МП/г - у рыб. Последние данные показывают, что Китай, Австралия, Канада, Япония и США являются одними из крупнейших потребителей моллюсков, за ними следуют Европа и Великобритания.Моллюски, собранные у берегов Азии, оказались наиболее загрязнены. Частицы находили в различных частях морских организмов - в кишечнике, печени. Ожидается, что количество пластиковых отходов в мире утроится до 155-265 миллионов тонн в год к 2060 году. Это, по словам ученых, увеличит загрязнение рыбы и морепродуктов.