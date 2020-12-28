Врач Мясников предупредил о наиболее опасной для здоровья привычке

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В ряду опасных для здоровья людей привычек одной из наиболее разрушительных известный врач Александр Мясников считает малоподвижность.Во время съемок программы о здоровье на телеканале «Россия 1» врач Мясников предупредил об опасности привычки постоянно находиться дома, не выходя на прогулки.«Самое вредное для здоровья души и тела – это сидеть дома. Надо гулять», - констатировал медик.Мясников отметил, что зима является особенно благоприятным сезоном для прогулок на свежем воздухе, поскольку на морозе уменьшается риск передачи вирусов, а в атмосфере меньше пыли и других загрязняющих веществ. В то же время врач предупредил о важности адекватного зимнего гардероба, позволяющего активно двигаться, не потеть и не переохлаждаться.Еще один совет от Мясникова – пользоваться солнцезащитными очками, невзирая на зиму.