Врач Мясников предупредил о наиболее опасной для здоровья привычке
Во время съемок программы о здоровье на телеканале «Россия 1» врач Мясников предупредил об опасности привычки постоянно находиться дома, не выходя на прогулки.
«Самое вредное для здоровья души и тела – это сидеть дома. Надо гулять», - констатировал медик.
Мясников отметил, что зима является особенно благоприятным сезоном для прогулок на свежем воздухе, поскольку на морозе уменьшается риск передачи вирусов, а в атмосфере меньше пыли и других загрязняющих веществ. В то же время врач предупредил о важности адекватного зимнего гардероба, позволяющего активно двигаться, не потеть и не переохлаждаться.
Еще один совет от Мясникова – пользоваться солнцезащитными очками, невзирая на зиму.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://www.medikforum.ru - Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий