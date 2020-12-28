Почему терапевты считают, что пропускать завтрак бывает полезно?
Врач Синан Мир (Великобритания) поделился мнением о пользе отказа от завтрака, его доводы опубликовало издание Express. По словам терапевта, пропускать завтрак полезно для профилактики гиперинсулинемии и инсулинорезистентности – опасных состояний, связанных с повышенными концентрациями сахара и инсулина в крови.
«Пропуская утреннюю трапезу, мы снижаем уровень потребляемых калорий. Это положительно сказывается на уровне инсулина, главного регулятора обмена веществ в нашем теле», - пояснил медик.
Помимо этого, говорит терапевт, отказываясь от приема пищи, мы повышаем свое качество самодисциплины, что может помогать во многом – например, в поддержании привычек ЗОЖ.
Эксперт отметил, что современные люди редко когда правильно организуют свой завтрак. Зачастую по утрам употребляются продукты, насыщенные сахаром, простыми углеводами, вредными жирами, искусственными добавками. С учетом этого пропускать завтрак тоже бывает полезно.
Ранее российский диетолог Светлана Соломеина опровергла мнение о полезности раннего плотного завтрака. Специалист констатировала, что отказ от него лишь улучшает чувствительность к инсулину, помогает организму эффективнее расходовать глюкозу, что препятствует развитию предиабета и диабета.
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