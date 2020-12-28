Неврологи объяснили, что делать, если дергается глаз
Многие сталкивались с непроизвольными ритмичными сокращениями мышц века. Неприятное подергивания века может свидетельствовать о стрессе, переутомлении или неправильно сформированном режиме дня. О том, как избавиться от этого.
Вопрос нервного тика до сих пор полностью не исследован. Но если же эти непроизвольные сокращения мышц проявляются редко – не следует волноваться. Периодический нервный тик не является признаком какого-то серьезного заболевания.
Прежде всего перестаньте гуглить, что скрывается за этим симптомом, ведь среди поисковых запросов можно наткнуться на информацию о том, что у вас первая стадия рассеянного склероза или боковой амиотрофический склероз. На самом деле, такие заболевания проявляются более выраженными симптомами и к моменту появления тика, скорее всего, уже будут диагностированы. Поэтому дергающийся глаз, – не повод для паники, даже наоборот – это сигнал, что вам пора взять паузу и отдохнуть.Если вас действительно замучил тик – обратитесь к специалисту, который сможет назначить соответствующее лечение.
Определяем причину
Мышцы сокращаются, получая нервные импульсы, которые обусловлены электрической активностью мозга. Иногда эта активность становится хаотичной, тогда и возникает что-то вроде «вспышки», которая заставляет мышцы сокращаться.
Часто это признаки:
усталости;
высокого уровня стресса;
избытка кофеина
чрезмерной нагрузки на глаза.
Если вам когда диагностировали гипертиреоз, и на фоне стабилизированного состояния у вас снова начало дергаться веко – обратитесь к эндокринологу. Вероятно, нужно скорректировать дозу лекарств или внести изменения в терапию.
Кстати, если вы применяете противосудорожные, диуретики или нейролептики, следует ознакомиться с побочным действием препаратов. Часто в таких ситуациях именно они становятся причиной тиков.
Что делать, чтобы облегчить свое состояние
Специалисты Американской академии офтальмологии рекомендуют снижать стресс:
высыпаться;
заниматься физкультурой;
медитировать;
уделять внимание состоянию глаз.
Если нервный тик спровоцирован перегрузкой органа зрения, приобретите увлажняющие капли, а также дозируйте работу. Для этого подойдет таймер: установите напоминание о небольшом перерыве для зарядки глаз.
Займитесь гигиеной рабочего места: отрегулируйте освещение, чтобы оно падало слева и не было слишком ярким.
Если организм таким образом предупреждает об усталости – не игнорируйте эти сигналы: попросите дополнительные выходные или отпуск, проводите больше времени на свежем воздухе, не нагружайте в эти дни глаза. Если эти меры не помогли, возможно, с тиком стоит бороться с помощью легких успокоительных или немедикаментозными методами, например психотерапией.
Как питаться
Поскольку проблема тика химическая, ее можно решить изменением рациона. Прежде всего восстановите баланс кальция, магния и глицина.
Эти микроэлементы содержатся в достаточном количестве в таких продуктах:
молочных продуктах;
рыбе и морепродуктах;
гречке;
бобовых;
орехах;
тыкве;
яйцах;
сырах.
Откажитесь от алкоголя и кофеина, поскольку они стимулируют нервную систему, что может спровоцировать новые тиковые эпизоды.
Что делать в случае обострения тика
Иногда за сокращением мышц века скрывается доброкачественный эссенциальный блефароспазм. Однако, кроме подергивание, заболевание сопровождается миганием, поэтому его легко отличить от обычного тика.Блефароспазм – это неврологическое расстройство, при котором мышцы получают импульсы, что провоцируют сокращение. Самым эффективным методом борьбы с сокращениями сегодня считается инъекция ботулотоксина.
Также к врачу следует обратиться, если:
глаз покраснел или вспух;
из глаза выделяются слезы;
при дерганье века глаз полностью закрывается;
подергивание длится несколько недель;
начинают дергаться другие части лица.
Как можно остановить тик
Закройте глаза на 15 минут и старайтесь их расслабить.
Смочите ватные диски теплой водой и положите их на веки.
Попробуйте широко открыть глаза, а затем закройте их на несколько секунд.
Также можно легко нажать на середину надбровной дуги дергающегося глаза.
Начните интенсивно моргать в течение 15 секунд, а затем закройте глаза на 2 минут.
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