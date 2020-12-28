Переболевшие коронавирусом медики получат группу инвалидности

Министерство здравоохранения России выпустило новый указ, который делает возможным получение группы инвалидности медиками, которые переболели коронавирусом.Уже с 27 декабря российские медики из "красной зоны" имеют возможность обратиться за получением инвалидности, если у них обнаружились осложнения после COVID-19.Сотруднику учреждения здравоохранения нужно будет подтвердить, что он заболел коронавирусом во время исполнения служебных обязанностей. Также необходимо иметь доказательство самого заражения. Для этого могут подойти положительные результаты теста на инфекцию.Помимо врачей, под действие указа попадают водители "скорой", а также младший и средний медицинский персонал.