Медики рассказали, кому опасно есть хурму

Она полезна не для всех.К такому выводу пришли ученые. Диабетикам нужно употреблять его очень осторожно, так как хурма достаточно сладкая. Рекомендуется употреблять не больше одного плода в сутки, поскольку в больших количествах хурма может вызвать сильный выброс инсулина в кровь.Также категорически нельзя употреблять хурму тем, у кого есть камни в почках. Этот фрукт обладает мочегонным свойством. Отказаться от хурмы стоит и людям с нездоровой поджелудочной железой. При этом хурма содержит много витаминов и микроэлементов, которые укрепляют иммунитет в сезон вирусных заболеваний.Содержит комплекс витаминов А, С и В, богата йодом и железом, а это необходимый продукт для людей, страдающих анемией. Диетологи ценят хурму за низкое содержание кислот, — ее могут включать в свой рацион люди с язвенной болезнью и расстройствами ЖКТ.