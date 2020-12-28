Медик объяснил, почему нельзя курить перед тестом на коронавирус

Перед сдачей анализа на коронавирус не рекомендуется есть, пить и курить, чтобы не нарушить состояние слизистой оболочки носо- и ротоглотки. Почему нельзя курить перед тестом на COVID-19 — информационно-аналитическому журналу рассказал Сергей Грошев, кандидат медицинских наук.Никотин, вопреки распространенному мнению, никак не влияет на результат теста на коронавирус — дело не в никотине, а в раздражающем воздействии, которое табачный дым оказывает на слизистые оболочки. "При курении активно вырабатывается слюна, которая может буквально смыть вирусные частицы с поверхности слизистых оболочек, откуда забирается материал для анализа. То есть, если курить за два часа до сдачи анализа, то повышается вероятность ложноотрицательного теста", — объяснил Грошев.Медик добавил, что миф о том, что курильщики якобы реже заражаются коронавирусом, не имеет под собой никаких научных оснований. Новые исследования доказали, что курение или вдыхание дыма не уменьшает риск инфицирования COVID-19.Грошев уточнил, что если речь идет об анализе на антитела к SARS-CoV-2, то курение не может повлиять не результаты. "Анализ на антитела подразумевает изучение проб крови, и применяется для того, чтобы узнать о перенесенном COVID-19. Вируса в носоглотке, как правило, уже нет на момент проведения такого анализа", — сказал специалист.