Названы целебные свойства «зимних» фруктов

Важно зимой употреблять достаточно витаминов.В зимнее время года, несмотря на то, что сезонных фруктов не так уж много, организм испытывает повышенную необходимость в постоянной подпитке ценными микроэлементами и витаминами. К счастью, знакомые всем с детства «зимние» фрукты прекрасно справляются с этой задачей, радуя не только вкусом, но и укрепляя иммунитет, защищая от вирусов и бактерий, поднимая настроение и «очищая» организм. Давайте разберемся, на какие фрукты стоит налегать, чтобы защитить себя от «сезонных» неприятностей и болезней.Цитрусовые – мощная профилактика гриппа и антидепрессантТрадиционно зимой самыми популярными являются цитрусовые фрукты. Их едят для профилактики, во время вирусных болезней и после них для восстановления, а также просто ради удовольствия от их легкого кисловатого вкуса.Специалисты считают такую традицию очень полезной. Ведь во всех без исключения цитрусовых содержится огромный и уникальный набор полезных веществ и витаминов. Прежде всего это ценный источник витамина С, который крайне важен в сезон гриппа и простуд, к тому же все цитрусовые содержат антиоксиданты, замедляющие процессы старения клеток.«Лимоны считаются мощным антипростудным средством, но, помимо этого, они ускоряют выздоровление, если уж вы подхватили вирус, способствуют сжиганию жиров и помогают печени самоочищаться. То же касается апельсинов и мандаринов, которые, к тому же, повышают настроение. А грейпфрут помогает избавиться от мигрени и тошноты», — рассказала врач-диетолог Людмила Бабич.К тому же, очищая кожуру цитрусовых, вы вдыхаете полезные аромомасла, которые очень бодрят и заряжают энергией. Своеобразная ароматерапия. К слову, использовать цитрусовые ароматы для традиционной ароматерапии в зимнее время также рекомендовано. Например, запах апельсина не только тонизирует, но и помогает бороться с плохим настроением, повышает работоспособность, а грейпфрут помимо прочего, еще и снижает аппетит.Гранат чистит кровь и снижает холестеринНесмотря на то, что в современном мире гранаты доступны в любое время года, их традиционно едят зимой. Это издавна известное средство для укрепления иммунитета, которое содержит в себе множество витаминов и ценных микроэлементов, которые благотворно влияют на работу всех внутренних органов.«Плоды граната прекрасно очищают кровь от вредных «токсинов» и ускоряют выздоровление от простуды и гриппа. В зернышках содержится четыре важнейших витамина: С — укрепляет иммунитет, Р – обновляет и укрепляет сосуды, B6 – защищает нервную систему, B12 — улучшает формулу крови», — отметила специалист.В гранате содержится много дубильных веществ, именно потому его плоды оказывают сильное дезинфицирующие действие. Причем больше всего этих веществ не в зернышках, а в коре самого дерева либо в шкурке плодов.«Если воспаления сопровождаются болевыми ощущениями, стоит есть плоды вместе с косточками — в них содержатся вещества, которые обладают обезболивающим действием. Рекомендован гранат также при головных и менструальных болях», — добавила врач.Гранат – незаменимый фрукт для тех, у кого повышен уровень холестерина и поэтому он избегает большого количества мясных продуктов в своем рационе. Ведь именно гранат способен восполнить нехватку многих элементов и аминокислот, которые недополучает организм. По этой же причине гранат очень полезен для вегетарианцев.«Гранат богат самыми главными витаминами, которые отвечают за слаженную работу всех систем организма, потому его плоды значительно повышают иммунитет, укрепляют сосуды, поддерживают сердце, успокаивают нервы и улучшают кроветворение. А еще они способствуют похудению, обновлению клеток, улучшают внешность и замедляют старение», — добавила диетолог.Сок граната издавна используется как средство, нормализующее работу желудочно-кишечного тракта.Благодаря огромному количеству антиоксидантов, гранаты признаны действенной профилактикой онкологических заболеваний. Их регулярное употребление значительно снижает риск рака груди.Хурма для чистки печени и «помощи» сердцу«Этот фрукт содержит огромное количество глюкозы и фруктозы, так что это отличная подпитка для организма, «топливо» для работы мозга и прекрасный перекус в перерывах между основными приемами пищи. Хурма быстро вызывает чувство сытости, но в то же время не обременяет лишними калориями. В хурме много натрия, калия, магния, кальция, железа и других ценных микроэлементов», — отметила врач.Благодаря особым пищевым волокнам, хурма улучшает работу желудочно-кишечного тракта, способствует очищению печени и даже нормализуют работу половых желез. Благодаря высокому содержанию железа, сок плодов хурмы часто назначают при анемии.Хурма, помимо прочего, успокаивает нервы, придает сил и бодрости, что особенно важно для офисных работников и людей, которые постоянно переживают стрессы.«Благодаря обилию бета-каротина, который является мощным антиоксидантом, регулярное употребление хурмы сдерживает развитие и рост возрастных новообразований. Регулярно употребляя хурму и другие овощи и фрукты ярко-оранжевого цвета, такие как, например, облепиха, абрикос, морковь, вы задерживаете старение клеток организма», — отметила врач.В плодах хурмы много калия, потому этот фрукт очень полезен для сердечников. По своему влиянию на сердце хурма схожа с валокордином, но при этом действует мягче. Если вас периодически беспокоят боли в области сердца, возьмите за правило ежедневно в сезон съедать по одному-два плода.Кроме того, ежедневное употребления хотя бы одного плода хурмы во время ее сезона – это действенная профилактика атеросклероза.Виноград укрепит кости и поддержит почкиВиноград стоит как можно чаще включать в свое меню для укрепления иммунитета и профилактики сердечных недугов.В ягодах содержатся сахар и глюкоза, органические кислоты, множество витаминов и минералов, в частности, калий, магний, кальций, марганец, натрий, железо.Сахар, содержащийся в винограде, легко усваивается и питает мышцы, к тому же он полезен для сердца. Глюкоза помогает тканям легче усваивать кислород. Не менее полезны фосфор и кальций, которые способствуют укреплению костей, потому он очень важен в детском возрасте. К тому же, виноград ускоряет рост ребенка», — отметила врач.Для слаженной работы внутренних органов и кроветворения важно железо, которое содержится в винограде в большом количестве.«Виноград способствует очищению организма от шлаков и обладает антисептическими свойствами. К тому же, это легкое и натуральное мочегонное средство, которое, благотворно влияет на работу почек», — добавила специалист.Свежий виноградный сок рекомендован при упадке сил, чрезмерных нервных нагрузках и хронической усталости, как природный энергетик и тонизирующее средство.Яблоки уберегут от болезнейЯблоки доступны для украинцев круглогодично, что является огромным преимуществом, так как с точки зрения науки, это практически идеальный плод, который содержит все необходимое для активной и здоровой жизни.«Печеные яблоки улучшают работу пищеварительной системы, а зеленые сорта – стимулируют обмен веществ и потому помогают поддерживать фигуру в норме. Зимой они особенно важны для хорошего настроения и бодрости.В кисло-сладких плодах (преимущественно зеленых сортов) огромное количество такого микроэлемента, как железо. Это прекрасная профилактика хронической усталости и анемии. А благодаря обилию йода в “зимних” сортах, яблоки помогают нам быстрее согреваться в холода. Желательно есть яблоки вместе с огрызком, ведь йод концентрируется в основном в зернышках», — посоветовала врач.Ежедневное употребление хотя бы 1-2 яблок спасет от авитаминоза, отмечает эксперт.«Во время гриппа и ОРВИ очень полезны, особенно для детей, печеные яблоки с медом. Это действенный противопростудный рецепт, ускоряющий выздоровление. Дело в том, что в яблоках, особенно в кисло-сладких сортах, много противовоспалительной салициловой кислоты.Действенным средством от кашля является также отвар яблочных шкурок — в нем много все той же кислоты, плюс витамин С, ценные микроэлементы и ферменты», — говорит врач.