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В связи с тем, что похудение с помощью кофе набирает всё больше популярности, многие диетологи решили выказать своё отношение к этому напитку. И вот какие мнения можно прочитать: Сейчас многие пьют кофе, чтобы похудеть. Предпочитают это делать на завтрак. Кофе действительно притупляет чувство голода, но только на ближайшие 3 часа. Моё мнение как врача-диетолога с 10-летним стажем: тем, кто действительно решил похудеть, следует воспользоваться другими способами, но не кофе. Злоупотребление кофе способно привести к нежелательным последствиям для вашего организма, но его умеренное употребление, хоть и не поможет похудеть, окажет положительный эффект на весь организм.Кофе для похудения Леовит помогает уменьшить аппетит и вызывает желание двигательной активности. В какой-то мере этот кофе помогает управлять вашим процессом питания, что непосредственно влияет на борьбу с лишним весом. Действительно кофе обеспечивает скорость обменных процессов в организме человека, помогая освободиться из гликогена глюкозе, что влияет на длительное отсутствие аппетита. При этом в организме человека кофеин не накапливается, он выводится через 4 часа. Единственное, может возникнуть так называемая кофеиновая зависимость, что может негативно сказаться на общем состоянии здоровья. Хотя часто кофе по-разному действует на каждого человека.Если часто злоупотреблять кофе, могут появиться нежелательные побочные эффекты. Это и сердечно-сосудистые заболевания, и истончение костей, из-за вымывания кальция, и образование камней в мочеполовой системе. Поэтому не стоит злоупотреблять кофе, даже для того чтобы похудеть, лучше найти какой-то другой способ, более безопасный и полезный для Вашего организма.Кофеин – это психоаналептик, химическое вещество, которое стимулирует центральную нервную систему. Кофе способно расслабить дыхание, сузить кровеносные сосуды, дать возможность мышцам сокращаться. При этом повышается мочеотделение и снижается аппетит, что напрямую влияет на количество калорий, которые Вы получаете. Но передозировка кофе вызовет головные боли, чувство тревоги, нервозности, головокружение. Поэтому будет правильнее худеть с помощью кофе под наблюдением врача-диетолога. Кофе для похудения: отзывы худеющих А вот некоторые отзывы женщин, которые уже пробовали худеть с помощью кофе: Я раньше пила чаи с эффектом похудения: у кофе такой же эффект, слабительный. Но диетолог сказал, что после такого кофе станут слабее мышцы пресса, решила больше не пить. Моя знакомая пила кофе фирмы Лида, результата нет никакого, а вот о его вреде есть статья в Интернете именно про кофе этой фирмы.Мамина подруга уже попробовала и Турбослим, и чаи, и кофе для похудения, но никакого результат не заметила, только стала часто ходить в туалет, а как аппетит был, так и остался. Отказалась она от напитков и стала заниматься спортом. Я решила купить кофе для похудения, но там столько противопоказаний, что честно говоря, даже не решилась. Там и индивидуальная непереносимость, и бессонница, и нервная возбудимость, и беременность, и кормление грудью, и артериальное давление повышенное, и атеросклероз. Я купила кофе Турбослим, но не заметила сильного снижения веса.Он уменьшал желание есть, но если его пить вечером, чтобы не ужинать. Не будешь есть вечером, потеряешь пару килограмм. Но со временем от него стал болеть желудок, так что теперь допиваю, только после еды. На голодный желудок кофе для похудения действительно пить не стоит. Я пью кофе третий день, на вкус очень понравился, похож на обычный кофе. Аппетит действительно уменьшился. Надеюсь, что и вес начнёт всё-таки уменьшаться, хотя бы на несколько килограмм. Моя мама пила кофе для похудения, но вес так и остался прежним. Снизился только после перехода на правильное питание. Я пью кофе, чтобы уменьшить аппетит и не есть после 6. Пока получается, да и 2 кг уже потеряла. Кофе для похудения Леовит: отзывы А вот кофе для похудения Леовит вызвал абсолютно разные отзывы от откровенно положительных до негативных.Кофе Леовит мне понравился вкусный, и лишний вес действительно исчез, ровно 5 кг за 10 дней. Он поднимает настроение, снижает аппетит, единственное «но» - цена достаточно высокая. А у меня создалось впечатление, что это просто надежда на то, что похудеешь. Вес как был, так и остался. Цена высокая, и вкус мне совсем не понравился. Кофе отличается достаточно приятным вкусом, но результата нет никакого. Никаких достоинств в кофе я не нашла. Результата нет. Дорогой, никаких достоинств, вес как был на месте, так и остался.Вкус у него какой-то ненатуральный. Читайте также: Кофе сужает или расширяет сосуды головного мозга? Кофе для похудения вызывает самые разные отзывы. Прежде чем приступить к похудению с помощью кофе, всё-таки посоветуйтесь с диетологом. Практически все диетологи, судя по их отзывам, не считают, что кофе для похудения способно помочь справиться с лишним весом. А его чрезмерное употребление может вызвать негативные последствия для организма. Поэтому не стоит злоупотреблять кофе, лучше включите в свой день занятия спортом и переходите на здоровый образ жизни.