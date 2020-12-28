Названы симптомы болезней глаз, с которыми нужно срочно обратиться к врачу

Профессор Мартин Спитцер, представляющий Университетский медцентр Гамбург-Эппендорф (Германия), назвал симптомы серьезных болезней глаз, при появлении которых необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.Спитцер отметил, что следует обратиться к врачу, если один зрачок реагирует на изменение освещенности, а размеры второго не меняются. Речь идет о заболевании, известном как анизокория — его причиной может быть как повышение внутриглазного или внутричерепного давления, так и повреждение нервов или новообразование в головном мозге. Кроме того, такое состояние может развиваться в результате кровоизлияние в мозг. В любом случае, анизокория — это повод для серьезного беспокойства.Вспышки света в глазах — повод для не меньшего беспокойства, так как это симптом отслоения сетчатки. Если в анамнезе есть близорукость или сахарный диабет, то риски отслоения сетчатки повышаются. В итоге может развиться слепота, поэтому медлить с походом к врачу не стоит.Если вы смотрите на источники света и видите вокруг них цветные кольца, то у вас, вероятнее всего, повышено глазное давление. Другая возможная причина — глаукома. Другие симптомы, на которые следует обратить самое пристальное внимание — черные точки в глазах, двоящееся изображение, а также внезапное ухудшение зрения.