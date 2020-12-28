Почему опасно съедать горькие на вкус орехи?

Эксперты настоятельно советуют не употреблять горькие на вкус орехи, поскольку они могут быть заражены плесенью и проявлять токсичнее действие на организм.Употребляя орехи, следует всегда обращать внимание на их вкус, предупреждает Федеральное управление по защите прав потребителей и безопасности пищевых продуктов (BVL) в Германии. Его специалисты предупреждают об опасности горьких орехов: по их словам, это может быть признаком заражения ядовитой плесенью.Речь идет о так называемых микотоксинах, которые могут появляться в них при уборке урожая, транспортировке, а также при неправильном хранении. Высокие температуры, например, выпечка, жарка или кипячение, им не страшны. Заметить микотоксины невооруженным глазом невозможно, также они не имеют запаха - указывает на заражение орехов токсинами только затхлый или горький привкус.Особенно загрязнены фисташки и арахис. В BVL констатируют, что в 2019 году по сравнению с миндалем и грецкими орехами арахис и фисташки были «загрязнены» токсинами особенно сильно.Съедать орехи с микотоксинами очень опасно. Таящиеся в орехах грибки, по словам экспертов, могут вызывать диарею и рвоту, способствовать развитию рака, повреждать почки и печень, ослаблять иммунную систему.«Рекомендуем немедленно выплевывать горькие орехи», - заявили в BVLЧтобы токсичные микотоксины не развивались, орехи следует хранить в сухом и прохладном месте. С этой же целью их можно замораживать.