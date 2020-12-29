Назван вид алкоголя, вызывающий агрессивность

Его стоит избегать холерикам.Какой вид алкоголя может способствовать возникновению у человека агрессии, рассказали специалисты из Королевского колледжа Лондона, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.В ходе исследования учёные обратили внимание на связанные с употреблением различных видов спиртного эмоции. Авторы опросили примерно 30 000 добровольцев из 21 страны, возраст которых варьировался от 18 до 34 лет. Участникам задавали вопросы о том, какие алкогольные напитки они предпочитают и какое влияние они оказывают на их настроение и эмоции.Выяснилось, что чаще всего агрессию у респондентов провоцируют водка и другой крепкий алкоголь.Авторы заключили, что у любителей этих алкогольных напитков чаще фиксируется проявление рискованного поведения и ввязывания в потасовки.Что касается таких популярных напитков, как пиво и красное вино, то их употребление способствовало чувству расслабленности и усталости у опрошенных добровольцев. Так, любители красного вина и пива реже проявляли ярость.Самым неярким на эмоции в результате опроса оказалось белое вино. Эксперты заключили, что в ряде случаев оно либо вызывало у респондентов смешанные чувства, либо и вовсе не вызывало никаких эмоций.