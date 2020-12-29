Новый подход позволит быстро и безопасно снизить вес, обещают ученые
Известно, что запахи пищи усиливают аппетит, вызывают слюноотделение и высвобождают гормоны, участвующие в инициировании голода или насыщения. Кроме того, обоняние обостряется, когда человек голоден. Этот эффект особенно сильно проявляется у людей с избыточным весом, ожирением или с тягой к определенным продуктам. Идея заключается в следующем: проводя воздух, вдыхаемый через ноздри, минуя обонятельный центр, трубки предотвращают стимуляцию аппетита запахами. Данный принцип реализован в устройстве NozNoz от израильского стартапа Beck Medical.
Устройство состоит из трубок, изготовленных из мягкого силикона. Оно отводит вдыхаемый воздух от обонятельного эпителия, который содержит нервные клетки, передающие запахи в мозг. В рамках экспериментов у основной группы благодаря устройству острота обоняния снизилась почти на треть. Это позволило скинуть в среднем 26% от изначального веса.
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