Новый подход позволит быстро и безопасно снизить вес, обещают ученые

Трубка, которую вводят в ноздри, чтобы притупить обоняние, - новый эффективный метод снижения веса. Как показали тесты, при ежедневном применении данной методики в течение трех месяцев при параллельном следовании диете добровольцам удавалось добиться значительного снижения веса. Эта группа теряла в 2 раза больше килограммов, чем контрольная группа, исключительно сидевшая на диете. Основная группа также заявила о снижении потребления сладостей, газировки, спиртного.Известно, что запахи пищи усиливают аппетит, вызывают слюноотделение и высвобождают гормоны, участвующие в инициировании голода или насыщения. Кроме того, обоняние обостряется, когда человек голоден. Этот эффект особенно сильно проявляется у людей с избыточным весом, ожирением или с тягой к определенным продуктам. Идея заключается в следующем: проводя воздух, вдыхаемый через ноздри, минуя обонятельный центр, трубки предотвращают стимуляцию аппетита запахами. Данный принцип реализован в устройстве NozNoz от израильского стартапа Beck Medical.Устройство состоит из трубок, изготовленных из мягкого силикона. Оно отводит вдыхаемый воздух от обонятельного эпителия, который содержит нервные клетки, передающие запахи в мозг. В рамках экспериментов у основной группы благодаря устройству острота обоняния снизилась почти на треть. Это позволило скинуть в среднем 26% от изначального веса.