Врачи перечислили самые калорийные блюда новогоднего стола

Салаты с майонезом названы врачами одними из самых калорийных блюд на новогоднем столе у россиян.Врачи перечислили в интервью блюда новогоднего стола, которые по их мнению являются особенно калорийными. По словам одного из экспертов, врача терапевта Тимура Асанова, в число самых калорийных продуктов входит майонез, поэтому щедро заправленные этим соусом салаты являются настоящими «калорийными бомбами» на праздничном столе.«В линейку блюд с зашкаливающим значением сытности попадают практически все праздничные салаты», - подчеркнул Асанов.Также врач перечислил следующие чрезмерно калорийные угощения:колбасная нарезка (в особенности, съедаемая вместе с белым хлебом),картошка, прежде всего, жареная,кондитерские изделия,жареная пища,сладкие газированные напитки,алкогольные напитки (самые калорийные – водка, коньяк, виски).В свою очередь врач диетолог Инна Пичугина посоветовала готовить более легкие версии оливье – например, в них можно класть вареную грудку вместо колбасы, а майонез разбавлять натуральным йогуртом или менее жирной сметаной. Сладкую газировку диетолог порекомендовала заменять минеральной водой с лимоном.