Врачи перечислили самые калорийные блюда новогоднего стола
Врачи перечислили в интервью блюда новогоднего стола, которые по их мнению являются особенно калорийными. По словам одного из экспертов, врача терапевта Тимура Асанова, в число самых калорийных продуктов входит майонез, поэтому щедро заправленные этим соусом салаты являются настоящими «калорийными бомбами» на праздничном столе.
«В линейку блюд с зашкаливающим значением сытности попадают практически все праздничные салаты», - подчеркнул Асанов.
Также врач перечислил следующие чрезмерно калорийные угощения:
колбасная нарезка (в особенности, съедаемая вместе с белым хлебом),
картошка, прежде всего, жареная,
кондитерские изделия,
жареная пища,
сладкие газированные напитки,
алкогольные напитки (самые калорийные – водка, коньяк, виски).
В свою очередь врач диетолог Инна Пичугина посоветовала готовить более легкие версии оливье – например, в них можно класть вареную грудку вместо колбасы, а майонез разбавлять натуральным йогуртом или менее жирной сметаной. Сладкую газировку диетолог порекомендовала заменять минеральной водой с лимоном.
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