Девять продуктов, помогающих снизить уровень холестерина

Простой способ предотвратить атеросклероз.Холестерин – вещество, которое есть в организме каждого человека. Примерно треть холестерина мы получаем с пищей, а две трети вырабатываются в организме печенью. Холестерин нам необходим. Ведь из него синтезируется целый спектр гормонов, в том числе половые и антистрессовые гормоны надпочечников. Однако если уровень холестерина в крови повышается, это вызывает риск развития атеросклероза.Следить за уровнем холестерина особенно важно людям с нарушением липидного обмена и тем, у кого есть наследственная предрасположенность к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Рекомендуемая норма холестерина для здорового человека – 300 мкг в день. Если есть факторы риска – до 250 мкг в день.Как снизить холестерин с помощью продуктовСнизить уровень холестерина можно с помощью специальных продуктов, которые поглощают жиры и ускоряют их выведение из организма, а также улучшают работу печени. Чаще включайте их в рацион!ШиповникНастой шиповника полезен для нормальной работы печени. Вдобавок это ценный источник витамина С, необходимого нашему организму зимой. 15–20 сухих плодов положите в термос, залейте 0,5 л кипятка и оставь на ночь. Одного стакана настоя в день вполне достаточно.ТыкваБогата клетчаткой. Клетчатка выводит из организма жиры, улучшает перистальтику и микрофлору кишечника. В итоге снижается холестерин. Еще один полезный бонус – благотворное влияние на печень. Кстати, из тыквы можно приготовить вкусный салат. Натрите ее на терке, добавьте мелко нарезанные яблоки, курагу, 2 ст. л. орехов. Заправьте сметаной и сбрызните соком лимона. Если вы не любите тыкву, купите в аптеке тыквенное масло и добавляйте его по 1 ч. л. в день в еду. Например, утром в кашу.ЧерносливПолезен для кишечника и печени. Содержит антиоксиданты, снижающие уровень холестерина. Достаточно съедать 2–3 штуки чернослива в день.Яблоки и цитрусовыеСодержат много пектина. Пектин способствует выведению лишнего жира из кишечника. Чтобы уровень холестерина был в норме, возьмите за правило съедать не менее 5 порций овощей и фруктов в день, 2 из них могут приходиться на яблоки и цитрусы. Например, на второй завтрак ешьте яблоко, а на полдник – апельсин.Морская капустаИсточник альгината натрия, пектина, агара и растительных волокон. Они, как губка, всасывают жиры и выводят их из организма. Вдобавок ламинария содержит антагонист холестерина – бета-ситостерин. Он растворяет уже осевшие на стенках сосудов холестериновые бляшки.КрупыСодержат растительные волокна и способствуют абсорбции и выведению жиров. Включайте в рацион овсянку, гречку, перловую кашу, дикий рис, киноа, амарант. Очень важно, чтобы эти крупы были неочищенными.Творог и морская рыбаЦенные аминокислоты + омега-3. Творог обладает липотропными свойствами, то есть улучшает жировой обмен и снижает уровень холестерина. Правда, это относится только к обезжиренному творогу. К тому же творог – источник аминокислоты метионина, полезной для печени. А морская рыба (например, лосось) богата жирными кислотами омега-3, которые способствуют нормализации уровня «хорошего» холестерина.Что нельзя есть при повышенном холестеринеПрежде всего продукты животного происхождения. Особенно жирное мясо, сливки, сливочное масло, яичные желтки, икру. Кроме того, не увлекайтесь продуктами, которые заставляют напряженно работать печень. Это алкоголь, овощи с большим количеством эфирных масел (сырой чеснок и лук, редис, редька), консервы, колбасы и фастфуд.Опасны также пальмовое и кокосовое масла. Эти вещества содержат большое количество «вредного» холестерина. Пальмовое и кокосовое масла входят в состав различных кондитерских изделий, мороженого и выпечки, поэтому внимательно читайте этикетку. Если придерживаться этих правил, включать в рацион перечисленные продукты, то можно эффективно снизить уровень холестерина в крови и предотвратить развитие атеросклероза.