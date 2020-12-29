Медики нашли связь между холодом и процессом похудения

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Результаты последнего исследования.Учёные из Канадского университета Лаврентия обнаружили, что температура окружающей среды во время тренировки может влиять на метаболизм жиров.Исследование было сосредоточено на высокоинтенсивных интервальных тренировках (HIIT), где короткие и интенсивные упражнения чередуются с подходами более низкой интенсивности. Популярность этого формата в последнее время возросла из-за преимуществ сжигания жира, и команда намеревалась изучить, как температура окружающей среды может влиять на его эффект.В эксперименте приняли участие 11 человек с избыточным весом, которые принимали участие в двух сеансах HIIT с интервалом в неделю. Один из них был проведён в термонейтральной среде с температурой около +21C, другой – 0C.После каждого сеанса участники охлаждались, медленно катаясь на велосипеде или ходя пешком, ели диетический батончик перед сном и жирный завтрак на следующее утро. Во время этих сеансов учёные контролировали температуру кожи, внутреннюю температуру тела, частоту сердечных сокращений, количество кислорода, доставляемого к бедрам, а также уровень глюкозы, общего кислорода, углекислого газа и уровень газообмена. Также были взяты образцы крови, чтобы помочь рассчитать скорость окисления липидов или сжигания жира после завтрака на следующий день.«Настоящее исследование показало, что упражнения высокой интенсивности на холоде увеличивают окисление липидов на 358 процентов во время тренировки по сравнению с упражнениями высокой интенсивности в термонейтральной среде», – заключила команда.