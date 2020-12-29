Диетолог: детокс вреден для организма

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Слово детокс сегодня очень популярно. Предполагается, что этот процесс позволит быстро решить проблемы переедания или ускорит похудение. Однако диетологи придерживаются обратного мнения – это не лучшее решение для здоровья, а для некоторых и вовсе вредное.Существует множество вариантов детокса, но нет ни одного научного исследования, которое бы подтвердило эффективность данного процесса. Диетологи не устают подчеркивать, что в человеческом организме уже встроена прекрасная детокс-система, состоящая из ЖКТ, печени и почек.Доктор Джейсон Макнайт подчеркивает, что похудение, вызванное детоксом – чаще всего следствие отказа от вредных привычек. Но возвращение к обычной системе питания, вернет вес на свои места. При этом внезапные периоды голодания способны навредить организму.В большинстве детокс-протоколов предлагается ограничивать потребляемые калории. Их дефицит негативно сказывается на здоровье костей. Кроме этого, может нарушаться электролитный баланс, который важен для работы мышц, в том числе сердечной. Слабительный эффект, часто присутствующий при детоксе может нарушать естественную работу толстой кишки.