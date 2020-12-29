Диетолог: детокс вреден для организма
Существует множество вариантов детокса, но нет ни одного научного исследования, которое бы подтвердило эффективность данного процесса. Диетологи не устают подчеркивать, что в человеческом организме уже встроена прекрасная детокс-система, состоящая из ЖКТ, печени и почек.
Доктор Джейсон Макнайт подчеркивает, что похудение, вызванное детоксом – чаще всего следствие отказа от вредных привычек. Но возвращение к обычной системе питания, вернет вес на свои места. При этом внезапные периоды голодания способны навредить организму.
В большинстве детокс-протоколов предлагается ограничивать потребляемые калории. Их дефицит негативно сказывается на здоровье костей. Кроме этого, может нарушаться электролитный баланс, который важен для работы мышц, в том числе сердечной. Слабительный эффект, часто присутствующий при детоксе может нарушать естественную работу толстой кишки.
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