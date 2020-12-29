Мужчина умер после прививки от коронавируса

В Израиле 75-летний мужчина скончался после прохождения вакцинации от коронавируса препаратом BioNTech и Pfizer. Родственники сразу обвинили во всём медиков.Однако врачи утверждают, что вакцина не причём, поскольку покойный имел целый ряд заболеваний, включая онкологию. Медицинская карта содержит информацию о "богатой" истории болезни. Из неё следует, что у мужчины уже было два сердечных приступа и заболевания сердечно-сосудистой системы.Медики создали специальную комиссию, которая выяснит более точную причину смерти. Примечательно, что все лица, проходящие вакцинацию, должны предварительно проверяться.