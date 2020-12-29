Мужчина умер после прививки от коронавируса
Однако врачи утверждают, что вакцина не причём, поскольку покойный имел целый ряд заболеваний, включая онкологию. Медицинская карта содержит информацию о "богатой" истории болезни. Из неё следует, что у мужчины уже было два сердечных приступа и заболевания сердечно-сосудистой системы.
Медики создали специальную комиссию, которая выяснит более точную причину смерти. Примечательно, что все лица, проходящие вакцинацию, должны предварительно проверяться.
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