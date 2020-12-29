Вирусологи делают ставку на увлажнители воздуха в борьбе с коронавирусом
Было доказано: в этих условиях вирус не выживает, а защитная система организма, в том числе слизистая оболочка органов дыхания, работает лучше, чем в условиях сухого воздуха. Такие выводы были сделаны по итогу серии экспериментов - ученые проверяли вероятность передачи вируса воздушным путем. Оказалось, в локациях с сухим воздухом вероятность больше, чем в локациях с более влажным воздухом.
Ученые объясняют это так: вирусные частицы при низкой влажности остаются в воздухе и сохраняют способность к последующему заражению. Во влажном воздухе липидная оболочка коронавируса быстрее разрушается, что инактивирует патоген. Однако в случае излишней влажности воздуха повышается риск роста плесени, грозящей астмой и аллергиями. Также было установлено, что более высокие температуры могут препятствовать распространению коронавируса через поверхности.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
http://www.meddaily.ru - Добавил lavrentiya в категорию Инфекционные болезни
Добавить комментарий