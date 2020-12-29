Стресс не увеличивает работоспособность

Многие считают, что небольшой стресс помогает человеку собраться и лучше справляться с умственной работой. Однако новое исследование, опубликованное в Cerebral Cortex, показывает, что это скорее миф.Стресс вредит исполнительным функциям большинства людей, показала научная работа ученых их Университета Британской Колумбии. Исполнительные функции – это когнитивные функции, которые отвечают за концентрацию внимания, самоконтроль, рабочую память и способность справляться с проблемами.«Существует идея, что вы лучше справитесь со сложными интеллектуальными заданиями, если будете не спокойны, а будете находиться под действием стресса. Однако наше исследование показало, что даже легкий стресс не полезен для большинства людей, и он вредит исполнительным способностям. Положительный эффект стресса наблюдается только в небольшой группе людей, и только если стресс очень легкий», - рассказал Джаваж Мовафагиан (Djavad Mowafaghian), соавтор исследования.В своем исследовании ученые поместили 140 человек в условия легкого стресса и попросили их пройти на компьютере когнитивные тесты. Стрессовая ситуация заключалась в том, что рядом с каждым участником стоял сотрудник, который навязчиво и оценивающе смотрел в дисплей во время тестов.Оказалось, что подавляющее большинство людей намного лучше выполняет когнитивные тесты без воздействия стресса. «Диапазон» пользы от стресса оказался крайне мал: только очень легкий стресс поспособствовал улучшению мышления у нескольких человек.«Ощущение стресса из-за того, что вы чувствуете себя пристыженным или волнующимся за то, чтобы все получилось, не кажется полезным для исполнительных функций. Чтобы люди более эффективно решали проблем, логически мыслили и контролировали себя, нужно минимизировать стресс», - сказала доктор Адель Даймонд (Adele Diamond), соавтор исследования.Авторы исследования считают, что их новые данные имеют особую актуальность во время пандемии, поскольку большое количество людей может ощущать себя под действием большего стресса, чем обычно. По их мнению, нужно помнить о том, что у огромного количества людей в настоящее время могут быть проблемы с самоконтролем и логическим мышлением.Для ослабления стресса авторы исследования рекомендуют:глубокое дыхание;проводить больше времени на природе;фокусироваться на настоящем моменте, а не волноваться о будущем и не сожалеть о прошлом;делать любые физические упражнения (ученые особенно выделяют боевые искусства и йогу);проводить время с животными.