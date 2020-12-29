Врачи рассказали о неочевидном симптоме рака печени

Благотворительная организация по борьбе с раком имени Дугласа Макмиллана выпустила новые рекомендации по диагностике рака печени. По словам экспертов, в список тревожных симптомов необходимо добавить белый цвет кала.В списке симптомов рака также числятся потеря аппетита, тошнота, слабость, вздутие и боли в правой части живота, а также пожелтевшая кожа или белки глаз. Повышенный риск развития рака наблюдается у лиц с избыточным весом, у злоупотребляющих спиртным, людей с диабетом и генетической предрасположенностью к раку.Между тем Российские ученые Сколковского института науки и технологий описали новый биомаркер (РНК), по которому можно суть о развитии рака печени. Комментирует Ольга Буренина, научный сотрудник Сколтеха: "На данный момент нет ни одного хорошего диагностического маркера для рака печени. Диагноз ставят в основном по УЗИ или КТ и вырезают всю опухоль вне зависимости от того, какую именно подозревают. Биопсию чаще всего не берут. Поэтому реальный диагноз ставится по результатам гистологии, которую ждут 10-14 дней".Специалисты предлагают анализировать РНК в печени - этот маркер получил название HELIS. И его, в отличие от других маркеров, можно считать показателем здоровой печени. По словам экспертов, это надежный маркер состояния печени. Было проведено исследование с использованием образцов шести типов опухолей печени. Оказалось, в больных тканях уровень HELIS снижался по сравнению с нормой. А при некоторых типах рака эта РНК исчезала полностью.В рамках следующего этапа исследования ученые проанализировали поведение некодирующих РНК (молекул РНК, которые не транслируются в белки) в исследуемых образцах. Так были выбраны еще три потенциальных онкомаркера. В общей сложности были выделены четыре биомаркера, изменяющиеся уникальным образом при разных типах рака. Анализируя показатели всего набора маркеров, можно понять, какой тип опухоли развивается - доброкачественная или злокачественная.