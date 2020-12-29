Продукты, которые нужно есть после 60 лет

Заботиться о своем здоровье с возрастом становится все сложнее и сложнее. Вот почему правильное питание зачастую выступает в качестве главного элемента. После 60 лет в организме происходят определенные изменения, что важно учитывать при подборе меню.ЯгодыСогласно исследованию, опубликованному в журнале Annals of Neurology, употребление черники и клубники помогает замедлить снижение когнитивных функций у пожилых людей. Ученые предположили, что это может быть связано с флавоноидами, которыми полны эти ягоды. Также у них есть антиоксидантные и противовоспалительные свойства.ЯйцаС возрастом люди подвергаются риску низкого уровня витамина D, поскольку кожа теряет способность синтезировать его под воздействием солнца. По этой причине взрослым старше 60 лет важно включать в рацион богатые витамином D продукты. Одним из источников этого витамина являются яйца, в частности, их желтки.БананыДавление дает о себе знать? Исследования показывают, что пожилые люди подвержены риску развития предгипертонии и гипертонии. Калий – это минерал, помогающий снизить влияние соли и уровень артериального давления, согласно данным журнала Blood Pressure UK. Бананы являются одним из наиболее доступных способов получения калия.