Продукты, которые нужно есть после 60 лет
Ягоды
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Annals of Neurology, употребление черники и клубники помогает замедлить снижение когнитивных функций у пожилых людей. Ученые предположили, что это может быть связано с флавоноидами, которыми полны эти ягоды. Также у них есть антиоксидантные и противовоспалительные свойства.
Яйца
С возрастом люди подвергаются риску низкого уровня витамина D, поскольку кожа теряет способность синтезировать его под воздействием солнца. По этой причине взрослым старше 60 лет важно включать в рацион богатые витамином D продукты. Одним из источников этого витамина являются яйца, в частности, их желтки.
Бананы
Давление дает о себе знать? Исследования показывают, что пожилые люди подвержены риску развития предгипертонии и гипертонии. Калий – это минерал, помогающий снизить влияние соли и уровень артериального давления, согласно данным журнала Blood Pressure UK. Бананы являются одним из наиболее доступных способов получения калия.
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