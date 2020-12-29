Что известно о COVID-19 у детей к концу года

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Один из ведущих педиатрических журналов – JAMA Pediatrics – на своей пациентской странице опубликовал обзор о том, что сегодня нужно знать о коронавирусной инфекции у детей. Информация изложена языком, который понятен любому родителю. Пересказываем его близко к тексту.Дети тоже болеют COVID-19Дети могут заражаться от членов семьи, друзей, учителей и других людей, с которыми вступают в близкий контакт. Чем старше ребенок, тем выше у него риск развития COVID-19, требующего госпитализации. Однако новорожденные и дети первых месяцев жизни тоже в группе риска.Вероятность смерти от COVID-19 у детей ниже, чем у взрослых, но некоторые дети умирают от этой инфекции. В США этот риск выше у детей латиноамериканского и афроамериканского происхождения.Риски выше у детей с сопутствующими патологиямиДети с определенными болезнями и патологическими состояниями чаще переносят COVID-19 в тяжелой форме. К таким состояниям относят ожирение, бронхиальную астму, неврологические расстройства, болезни сердца сниженный иммунитет.Что такое мультисистемный воспалительный синдром у детей?Иногда у детей, которые были инфицированы коронавирусом SARS-CoV-2, может развиваться состояние под названием мультисистемный воспалительный синдром. Это состояние, которое можно назвать чрезмерной реакцией организма на инфицирование коронаирусом, возникает спустя две-четыре недели после начала заболевания. У некоторых из детей, у которых оно развилось, не было симптомов COVID-19. Детям с этим синдромом требуются госпитализация и интенсивное лечение. Иногда он приводит к смерти.Основные симптомы этого синдрома: лихорадка в течение не менее 24 часов, боль в животе, диарея, боль в шее, сыпь на коже, воспаленные глаза, усталость, нарушения дыхания, длительная боль в грудной клетке.Что должны делать родители?Ученые напоминают, что в первую очередь родители должны стараться сами не заразиться коронавирусом. Для профилактики COVID-19 необходимо:следить за дистанцией, стараться не приближаться к другим людям ближе, чем на 2 метра;носить маску вне дома;мыть руки с мылом не менее 20 секунд, не трогать газа, нос и рот грязными руками.Нужно избегать:помещений (любых закрытых пространств) с плохой вентиляцией;людных мест;ситуаций с близким контактом с людьми, например, разговоров лицом к лицу.Врачи рекомендуют всем детям старше шести месяцев пройти вакцинацию против гриппа. Она требуется каждый год, и на фоне пандемии особенно важна. Членам семьи при возможности нужно рассмотреть вакцинацию против COVID-19.