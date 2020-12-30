Может ли мелатонин защитить от заражения коронавирусом

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Исследователи открывают новые возможности использования мелатонина, который чаще всего сейчас применяется в качестве снотворного. Ученые из Кливленда полагают, что у этого лекарства есть способность предотвратить COVID-19 или помочь в его лечении.За счет использования искусственного интеллекта для изучения реестра пациентов с COVID-19 в Cleveland Clinic, где уже содержатся данные по более 27 000 пациентов, ученые выяснили, что прием мелатонина снижает вероятность заражения коронавирусом на 28%. При этом данное снотворное еще более выраженный эффект оказывает на афроамериканцев - у них при использовании мелатонина вероятность заразиться коронавирусом снижается на 52%.Сами авторы исследования весьма воодушевлены полученными результатами, хотя они пока не могут объяснить, каким образом препараты с мелатонином защищают от заражения коронавирусом. Возможно, это связано с повышением качества сна, из-за чего общий иммунитет укрепляется, и восприимчивость к вирусам снижается. Либо какое-то специфическое воздействие на организм оказывает непосредственно сам мелатонин.Исследования было чисто наблюдательным, и установить точные причины такой эффективности мелатонина нельзя. Но это не первая научная работа, которая показывает, что препараты на основе мелатонина не только повышают качество сна, но и каким-то образом влияют на иммунитет. Ранее было доказано, что мелатонин снижает хронические и острые воспалительные процессы.