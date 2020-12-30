Вот что ежедневный прием витамина C делает с телом
Исцеление
Витамин C является важным компонентом соединительной ткани. Поэтому достаточное его потребление помогает ранам заживать быстрее. Кроме того, витамин C – антиоксидант. За счет этого он помогает предотвращать повреждение клеток и окислительный стресс.
Красота
Витамин C требуется для биосинтеза коллагена. Вот почему он является ключевым ингредиентом многих средств по уходу за кожей. Достаточное количество коллагена помогает сохранить кожу здоровой и без морщин.
Рак
Согласно Национальному институту здоровья США, существует множество исследований, подтверждающих, что витамин C помогает предотвратить рак. Большинство исследований обнаружили обратную связь между потреблением витамина C и раком легких, груди, толстой или прямой кишки, желудка, полости рта, гортани или глотки и пищевода.
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