6 домашних средств от розацеа

Розацеа - распространенное воспалительное заболевание кожи лица. Вот несколько эффективных домашних средств от этого расстройства.Яблочный уксус. Одно из средств, которые могут творить чудеса с кожей. Уксус также помогает при розацеа. Он обладает противовоспалительными свойствами, необходимыми для лечения воспалений. Одну-две столовых ложки яблочного уксуса смешайте со стаканом теплой воды и выпейте. Также можно добавить в стакан немного меда. Употреблять его рекомендуется один раз в день перед едой.Куркума. Эта специя содержит активный ингредиент, называемый куркумином, который обладает противовоспалительными свойствами и может помочь снять воспаления. Чайную ложку порошка куркумы рекомендуется смешать со стаканом воды и выпить. Также можно наносить куркуму на пораженные участки кожи, смешав специю с йогуртом. Делайте это один раз в день ради наилучших результатов.Имбирь. Он содержит гингерол, обладающий противовоспалительными свойствами, помогающими уменьшать отеки, воспаления и покраснения. 6-7 см имбиря смешайте в стакане воды. Доведите до кипения и потушите несколько минут. Процедите и выпейте имбирный чай, когда он остынет. Делать это нужно два-три раза в день.Алоэ Вера. Свежий гель из листьев Алоэ Вера действует как смягчающее и увлажняющее средство для кожи. Его целебные свойства делают Алоэ отличным домашним средством от розацеа. Наносите гель на пораженные участки кожи после мытья. Оставляйте на полчаса и смывайте. Делайте это дважды в день, чтобы справиться с симптомами розацеа.Овсяная каша. Овес содержит фенольные соединения, обладающие противовоспалительными свойствами. Это также избавляет от зуда, воспалений, отеков и раздражений, вызванных воспалением кожи. Измельчите полстакана овса и смешайте его с четвертью стакана воды. Нанесите смесь на пораженные участки и оставьте на 20-30 минут. Накладывать маску можно два раза в день.Мед. Сырой мед - эффективное средство, которое может помочь избавиться от розацеа. Мед способствует удержанию влаги в коже и избавляет от сухости. Возьмите немного меда и нанесите на пораженные участки. Оставьте на 30 минут и смойте. Делайте это дважды в день для получения эффективных результатов.