Почему стоит полюбить свеклу

Свекла — незаменимый овощ для мозга, сердца, глаз и всего организма в целом. Она богата полезными веществами и витаминами. Так, лишь полстакана сока свеклы дает человеку 17% от суточной нормы фолиевой кислоты.В первую очередь, сладкий корнеплод полезен в качестве профилактики рака. По результатам исследования ученых из США, свекла снижает количество канцерогенов и повышает уровень иммунных клеток и ферментов, препятствующих возникновению рака.Кроме того, овощ стимулирует работу мозга. Один стакан сока в сутки усиливает приток крови к голове, защищая от развития старческого слабоумия.Специалисты из Гарварда выяснили, что свекольные нитраты снижают артериальное давление. В результате пищеварения они превращаются в оксид азота. Он расширяет сосуды, что снижает давление.А работа итальянских ученых выявила в свекле каротиноиды, лютеин и зеаксантин. Они сокращают количество возрастных проблем со зрением.Кроме того, овощ богат такими питательными веществами, как беталаины. Они выводят из организма все токсины и уменьшают воспалительные реакции.Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют употреблять этот корнеплод в пищу. Существует множество способов обработки свеклы. Ее можно готовить на пару, варить, мариновать, жарить и добавлять в любые блюда.