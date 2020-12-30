Макароны и красное мясо могут быть полезны для талии

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Не нужно отказываться от любимых блюд в попытке похудеть. Самое главное заключается в небольшом размере порций и выборе более здоровых разновидностей продуктов.Как правило, красное мясо считается вредным для фигуры и здоровья в целом. По данным американских кардиологов, говядина, свинина и баранина содержат больше насыщенных жиров, чем другие источники белка вроде курицы, рыбы и бобов. Но в красном мясе тоже много белка, очень важного для создания ощущения сытости. Выбирайте в магазине вырезку и другие нежирные куски, чтобы сократить объем получаемых жиров, а размер одной порции мяса должен помещаться на вашей ладони.Совсем необязательно отказываться от спагетти, если вы так любите макароны. Выбирайте макаронные изделия из цельной муки, а также следите за размером порций. В цельнозерновых макаронах меньше калорий и углеводов, но больше клетчатки и полезных микроэлементов. А клетчатка способствует сжиганию жира за счет снижения аппетита. Также в цельнозерновой муке есть марганец, селен, медь и фосфор.Ещё один любимый многими продукт сыр, который часто называют опасным лакомством для желающих похудеть. Как и другие молочные продукты, это отличный источник кальция, а чем больше этого минерала получает организм, тем больше сжигает лишнего жира. Не стоит полностью отказываться от молочных продуктов, но приобретайте нежирный сыр. К таким разновидностям относятся, к примеру, швейцарский сыр, моцарелла, чеддер и пармезан.