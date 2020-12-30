Медики напомнили, сколько времени можно хранить холодец и оливье

Стандартное новогоднее меню может навредить пищеварению.Традиционные для новогоднего стола салаты с майонезом или сметаной нельзя долго хранить после приготовления, а излишки лучше выбросить, считает микробиолог Оксана Вольская.«Наиболее опасны салаты, которые заправлены майонезом и сметаной, рыбные блюда, а также сладости, что сделаны с большим количеством кремов и яиц. Я вообще не рекомендую делать культ еды из Нового года», — сказала Вольская.В то же время, специалист дала несколько советов, как сохранить свежесть и других блюд на более долгий срок.«Если все же не представляете праздник без салата «Оливье», запеките овощи в фольге, а потом нарежьте и храните их в холодильнике отдельно от белковосодержащих продуктов в контейнерах. Смешивать и заправлять их нужно непосредственно перед употреблением», — советует эксперт.Вольская акцентирует, что после заправки салат «Оливье» нельзя хранить более, чем четыре часа.«Без заправки он может продержаться до 40 часов. Но при условии, что в нем не будет огурцов и лука. Эти ингредиенты добавляют при заправке. Излишки готового салата лучше выбросить. А с утра вы берете свой любимый тазик с незаправленным оливье, добавляете огурцы, заправку — и у вас первый завтрак нового года», — говорит микробиолог.А вот холодец Вольская рекомендует заморозить, Тогда, по ее словам, он продержится 1-2 месяца в морозилке и даже может стать отличной основой для супа или борща.