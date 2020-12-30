Пандемия коронавируса вызвала расцвет устойчивой формы гонореи

Всемирная организация здравоохранения признает, что пандемия усиливает распространение в мире устойчивости к антибиотикам. На фоне этой тенденции прекрасно себя чувствует гонорея. Патоген, вызывающий эту инфекцию (Neisseria gonorrhoeae), считается одним из самых стойких и опасных. Без терапии инфекция грозит серьезными осложнениями - поражением суставов, кожных покровов, бесплодием, болями. Также инфекция передается от матери ребенку (есть риск слепоты).Впервые в 2018 году в Британии был выявлен случай особо стойкой гонореи - инфекция не реагировала на терапию (цефтриаксон и азитромицин). Сейчас антибиотики активно используют, опасаясь присоединения вторичной инфекции у пациентов с COVID-19. А это в случае скрытого развития гонореи может сделать патоген невосприимчивым к терапии.Причем, назначение антибиотиков порой происходит без необходимости. Плюс, исследования не раз показывали, что азитромицин, принимаемый соло или в связке с гидроксихлорохином, никак не влияет на состояние коронавирусных пациентов. Ситуация с устойчивой гонореей принимает печальный оборот во многих странах. В целом, по прогнозам экспертов, к 2050 году устойчивые к антибиотикам инфекции могут затмить по статистике смертей даже рак (около 10 миллионов смертей в год).