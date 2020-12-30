Пандемия коронавируса вызвала расцвет устойчивой формы гонореи
Впервые в 2018 году в Британии был выявлен случай особо стойкой гонореи - инфекция не реагировала на терапию (цефтриаксон и азитромицин). Сейчас антибиотики активно используют, опасаясь присоединения вторичной инфекции у пациентов с COVID-19. А это в случае скрытого развития гонореи может сделать патоген невосприимчивым к терапии.
Причем, назначение антибиотиков порой происходит без необходимости. Плюс, исследования не раз показывали, что азитромицин, принимаемый соло или в связке с гидроксихлорохином, никак не влияет на состояние коронавирусных пациентов. Ситуация с устойчивой гонореей принимает печальный оборот во многих странах. В целом, по прогнозам экспертов, к 2050 году устойчивые к антибиотикам инфекции могут затмить по статистике смертей даже рак (около 10 миллионов смертей в год).
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