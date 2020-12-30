В период вакцинации алкоголь противопоказан

Накануне новогодних праздников в Москве практически остановилась вакцинация населения. Это связано с нежеланием людей отказываться от употребления спиртных напитков на традиционных банкетах.Мэр Москвы Сергей Собянин в очередной раз расширил список граждан, которые могут получить бесплатную вакцину в столице. Теперь к ним относятся еще и работники строительной индустрии, а также студенты. Однако на пунктах вакцинации в городе царит затишье, особого наплыва желающих здесь не наблюдается. Это связано не только со скептическим отношением большинства москвичей к самой вакцине, но еще и с тем, что после ее проведения необходимо на несколько дней воздержаться от употребления алкоголя. А кто же будет это делать накануне новогодних праздников?Ранее вице-премьер Татьяна Голикова также высказалась о необходимости ограничить употребление спиртных напитков во время вакцинации от коронавируса, чтобы дать организму возможность укрепить иммунитет и адаптироваться к вводимым в него ингредиентам. При этом ранее ходили слухи о том, что употреблять спиртное нельзя за две недели до укола и в течение двух недель после. Однако врачи эту информацию категорически опровергли, ведь она может отпугнуть от уколов миллионы россиян.В частности, директор Центра им Гамалея Александр Гинцбург говорил о необходимости воздержаться от приема спиртных напитков только на три дня после проведения прививок. Чем же опасен алкоголь? Он ослабляет иммунную систему, и теоретически становится возможным развитие неприятных побочек. При этом ученые никогда не говорили, что прием алкогольных напитков может ослабить эффект вакцины или свести его к нулю - таких данных пока нет.