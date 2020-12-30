Как определить наличие COVID-19 по кофе
Многие начинают свое утро с кофе, и профессор молекулярной и химической биологии в Медицинской школе Университета Тафтса Джеймс Швоб предлагает использовать эту привычку в качестве проверки.
«Возьмите немного молотого кофе и попробуйте почувствовать его аромат. Если у вас нет заложенности носа, но привычные оттенки не угадываются, возможно, стоит сдать тест», - отмечает Швоб.
Такая простая проверка поможет быстрее принять решение о самоизоляции и остановить распространение вируса, который изменил привычную жизнь большинства людей на планете.
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