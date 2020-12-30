Как определить наличие COVID-19 по кофе

Хотя инфекционное заболевание COVID-19, вызываемое новым коронавирусом, имеет немало симптомов, многие из которых проявляются и при других заболеваниях, одним из отличительных признаков называют внезапную потерю обоняния и/или вкуса. Помочь в обнаружении этой потери может ароматный бодрящий напиток.Многие начинают свое утро с кофе, и профессор молекулярной и химической биологии в Медицинской школе Университета Тафтса Джеймс Швоб предлагает использовать эту привычку в качестве проверки.«Возьмите немного молотого кофе и попробуйте почувствовать его аромат. Если у вас нет заложенности носа, но привычные оттенки не угадываются, возможно, стоит сдать тест», - отмечает Швоб.Такая простая проверка поможет быстрее принять решение о самоизоляции и остановить распространение вируса, который изменил привычную жизнь большинства людей на планете.