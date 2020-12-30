Врач назвала верные признаки деменции

Болезнь Альцгеймера многие воспринимают как заболевание, которое негативно сказывается на памяти. Однако она может запросто убить человека. На данный момент болезнь Альцгеймера – самая распространенная форма деменции. Она является одной из самых значимых причин смерти взрослых людей. Главной сложностью является отсутствие лекарства и прогрессирование с течением времени.Доктор Кэролайн Фредерикс, невролог из Медицинской школы Йельского университета, отмечает, что ученые не знают причин болезни Альцгеймера. Для нее характерно накопление тау и амилоидного белка в головном мозге. Но что провоцирует это накопление непонятно.Симптомы болезни Альцгеймера обычно проявляются после 60 лет. По словам доктора Фредерикс, есть много особенностей, на которые следует обратить внимание, большинство из них связаны с памятью.«Если вы обнаружили, что постоянно забываете о встречах, теряете важные вещи, не можете вспомнить дату и пересказываете одни и те же истории – стоит насторожиться», - отмечает доктор Фредерикс.Другие симптомы могут включать в себя трудности с поиском пути, даже если вы передвигались по данному маршруту сотни раз, проблемы с отслеживанием сложных задач, с которыми вы раньше легко справлялись, например, одновременное приготовление нескольких блюд. Также доктор Фредерикс упоминает снижение интереса к общественной деятельности, повышение тревожности и депрессию.